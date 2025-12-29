大陸圍台軍演！解放軍宣布今起「正義使命-2025」軍演：含封控要港

解放軍東部戰區今（29日）宣布，將從今天開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍表示，12月29日開始，解放東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目，讓艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，藉此檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅並提到，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

另外， 東部戰區也釋出軍演主題海報《正義之盾 破限除妄》，並用中英文寫下，「Theme Poster on Military Drills “Shield of Justice, Smashing Illusion” Released by PLA Eastern Theater Command 」、「快速機動，立體布勢，體系封控，一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」。

