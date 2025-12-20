大陸團播黑幕曝光！女團成員控「情感陪侍」 公司嚴懲離職罰220萬

大陸「團播」產業近年爆紅。（圖／上海廣播電視台）

大陸近年爆紅的「團播」產業已成為吸引年輕女性的熱門職業選擇，號稱月入破萬人民幣的高薪誘惑背後，卻隱藏著不為人知的黑暗面。這些直播女團或男團成員在鏡頭前熱舞賣萌，實際上卻被要求私下「維護金主」，提供情感價值，甚至面臨高達220萬台幣的違約金威脅。這種新興商業模式雖然創造出龐大的市場價值，但也帶來了勞工權益爭議和道德倫理問題。

大陸「團播」產業近年爆紅。（圖／上海廣播電視台）

大陸一位22歲女大生畢業後滿懷期待加入團播行業，公司在校園招聘時承諾月薪8000人民幣（約台幣3.5萬），表現好還能月入過萬，工作時間只有6小時。但實際加入後，她發現公司對主播考核極其嚴格，單靠直播中的虛擬禮物收入遠遠不夠。

這位抖音女團成員揭露，真正賺錢的關鍵在於私下維護好出手闊綽的「大哥」，也就是業內所稱的金主。她表示，許多「大哥」都是帶著目的而來，大哥與主播的關係就像談戀愛，會私下轉帳，並在直播比賽時給主播衝業績，這樣公司和主播都能賺錢。

這名女團成員感慨地表示，團播產業的核心早已不僅是跳舞，而是為「大哥」們提供情緒價值。當她心灰意冷想離職時，卻發現面臨高達220萬台幣的違約金，讓她進退兩難。對此，上海廣播電視台轉述大陸律師的說法指出，女團公司以跳舞等資訊誘騙入職，而實際工作崗位與承諾不符，可能構成欺詐行為。

女團直播已成為重塑大陸數位娛樂生態的新型商業模式，市場規模高達670億台幣。然而，在這個產業高速擴張的同時，勞工權益等爭議也不斷浮出水面，引發社會關注。

