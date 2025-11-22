大陸地區不是外國！ 學者批內政部：不得自行修改國家範圍
花蓮富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，她因無法放棄大陸國籍，在8月1日被依《國籍法》解職後，向花蓮縣府提起訴願成功。中正大學教授羅世宏認為，大陸地區不是「外國」，這是法律明文，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義！
花蓮縣富里鄉公所多次接獲內政部函文，認為基於《國籍法》第20條規定：「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，因此，學田村長鄧萬華應予解職。
民進黨立委鍾佳濱重申民進黨政府立場，強調本案是循《國籍法》認定案主仍具有其他國籍，因而撤銷公職。他認為，「為何在兼具外國國籍的情況下，仍能登記為候選人並當選公職？」才是本案的癥結所在。
協助鄧萬華撰寫訴狀的律師陳麗玲日前表示，我國憲法是「一中憲法」，且鄧萬華身為陸配，適用《兩岸條例》，並非《國籍法》，用國籍法就不對，是適用法令錯誤，
中正大學教授羅世宏在臉書也指出，大陸地區不是「外國」，這是法律明文，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，而非依「外國人相關規範」。內政部若將大陸地區視為「外國」，是違反《兩岸人民關係條例》。
羅世宏強調，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義，若行政機關宣稱大陸等於外國，那就是實質修改憲法，若大陸是外國，就請內政部先修憲！
其他人也在看
大陸地區不是外國！陸配村長案學者批：內政部偷換法律概念
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因陸配身分，遭到內政部依《國籍法》解職，國民黨立委羅智強為其發聲也引發軒然大波。中正大學教授羅世宏批評，大陸地區並非「外國」，這是法律明文規定，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義。中天新聞網 ・ 14 小時前
立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元
即時中心／徐子為報導立法院昨（21）日三讀通過《地方制度法》」正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定；直轄市政府可置副秘書長3人，由市長依法任免；明年1月1日施行。非直轄市部分，將增加16位副縣（市）長，直轄市的桃園市、台南市可增1位副市長，全國新設置18位副縣市長這將導致每年國庫至少要多花費9400萬元。民視 ・ 19 小時前
陸配權益引關注！王世堅：核准就要當成自己人
陸配參政問題，近日引發討論。民進黨立委王世堅認為，「既來之則安之」，既然當初審核這些陸配時核准了，就要把人家當成自己人，盡量不要減損他們的權益，除非我們訂出界線，「比如講到武統，那當然是對不起的」。中天新聞網 ・ 1 天前
民進黨開除月世界垃圾山主嫌 醫酸：昨天還洗風向說是國民黨
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21日）晚間發聲明，火速開除李有財黨籍。胸腔科醫師蘇一峰不禁表示，昨天還洗風向說是國民黨，現在又說馬上要開除黨籍，說法變來變去。中時新聞網 ・ 16 小時前
「台灣有事」答詢引中國強烈反彈、經濟施壓...高市早苗再強調：政府立場一貫
高市早苗強調，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變...放言 Fount Media ・ 23 小時前
紅綠解封？陸學者劉國深：兩岸武裝分權下，民共對話門關未上鎖！
涉台重量級學者、廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深21日以視訊形式出席台北一場研討會時表示，大陸從來沒有排斥跟民進黨交往，儘管對話大門關起來，但是沒有上鎖，台灣人民用力推一下，就可進來了；「一國兩制台灣方案」是大陸方面提出的，台灣方面完全可以提出來討論哪個地方不接受，一起實事求是面對兩岸事務。文化大學國家發展與中國大陸研究所21日在文化大學大新館......風傳媒 ・ 1 天前
宋濤：解決台灣問題是中國人自己的事 絕不容許日本等外部勢力干涉
中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，兩岸同胞要在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園。「解決台灣問題是中國人自己的...聯合新聞網 ・ 23 小時前
周子瑜「回家開唱」TWICE眷屬團大舉來台 志效爸媽妹妹都來了
南韓人氣女團 TWICE 今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這場睽違10年的「夢想成真」不只讓粉絲激動，也讓成員家人們紛紛現身力挺。不少粉絲捕捉到多位「親友團」身影，從志效、娜璉到MINA的父母皆已抵台，身為「台灣之光」周子瑜的媽媽也在高雄作東，準備迎接這場屬於女兒的榮耀時刻。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
北副市長：雙城論壇預計12月下旬舉行
台北市副市長林奕華受詢時證實，上海臺北城市論壇（雙城論壇）預計將於12月下旬舉行，並稱上海主辦方剛赴台協商。中時財經即時 ・ 16 小時前
防災韌性成果卓越 新北再奪強韌臺灣計畫特優
新北市政府執行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」成果亮眼，於內政部一一三年度全國評鑑再度榮獲「特優」殊榮。內政部在臺北車站舉行頒獎典禮，新北市政府由消防局陳崇岳局長代表領獎，此次除市府獲獎外，汐止區及萬里區公所獲得績優公所獎；汐止區保長里賴宗福里長與三芝區古庄里葉秋蓮里長則獲績優防災士獎；新莊區雙鳳里、淡水區民生里另獲績優社區獎；與新北市政府進行企業防災合作的信義房屋股份有限公司及環愛國際教育集團則獲績優企業獎。新北市自一一二年起配合中央推動強韌臺灣計畫，整合市府、區公所、企業、社區與民間力量，全面強化地區防災韌性。新北市已有三百二十八處防災社區及七十九處韌性社區，簽署防災合作備忘錄之企業達五百九十二家，防災士人數一萬四千三百九十二人，各項成果皆居全國之冠。市府也積 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
G20南非峰會：特朗普習近平缺席，梅爾茨挑大梁？
特朗普和習近平均缺席G20南非峰會，普京因被指控戰爭罪不能到場，梅爾茨仍有信心推動多邊主義。歐洲理事會主席科斯塔還在會上召集多國領導人就結束烏克蘭戰爭舉行危機磋商。德國之聲 ・ 16 小時前
為1把傘纏訟1年半！婦人無罪確定 高院痛批檢警違比例原則
一名旅居國外30餘年的陳姓婦人到台北市中山區公所洽公，卻因一把米其林輪胎牌大傘失竊案，被檢警認定為竊賊而遭起訴。歷經1年半纏訟，台灣高等法院駁回檢方上訴，判決陳婦無罪確定。不過在判決書中，高院罕見加上近2500字的「附論」，痛批檢警追訴作為違反比例原則，質疑檢察官如「例行公事」般上訴。中天新聞網 ・ 19 小時前
訪日瞭解「台灣有事」 ! 中共兩棲作戰大幅增 美海軍作戰部長特別要日盯緊「它」...
[Newtalk新聞] 11 月 17 日，美國海軍作戰部部長考德爾（Michael C. Corder）正式訪問日本，就亞太地區安全及海上合作議題進行交流。期間，他提及中國海軍的建設進展，並指出中國近期在航母與兩棲攻擊艦等大型艦艇的發展速度引人關注。 《華盛頓郵報》報導，中國最新列裝的福建艦與啟動海試的四川艦在短時間內相繼亮相，顯示中國造船與海軍建設的能力。考德爾表示，美方正在密切關注中國航母及兩棲攻擊艦的動向，並持續追蹤四川艦的後續行動。 中國最新列裝的福建艦與啟動海試的四川艦在短時間內相繼亮相，顯示中國造船與海軍建設的能力。考德爾表示，美方正在密切關注中國航母及兩棲攻擊艦的動向，並持續追蹤四川艦的後續行動。圖為福建艦。 圖:翻攝自菲常視野 在談及亞太盟友合作時，考德爾強調，與日本、韓國、澳洲等國的協作對美國維持地區海上力量的重要性，並指出透過盟友合作可形成規模可觀的聯合力量。他同時提到，希望盟國在國防投入上承擔更多責任，並建議日本將防衛支出提升至 GDP 的 5%，以增強地區防衛能力。 此外，考德爾在訪日期間表示理解日本政府在台灣議題上的立場，並簡要提及美韓間的核潛艇合作計畫，指新頭殼 ・ 18 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 17 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 4 小時前