大陸地區不是外國！ 學者批內政部：不得自行修改國家範圍

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，她因無法放棄大陸國籍，在8月1日被依《國籍法》解職後，向花蓮縣府提起訴願成功。中正大學教授羅世宏認為，大陸地區不是「外國」，這是法律明文，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義！

花蓮縣富里鄉公所多次接獲內政部函文，認為基於《國籍法》第20條規定：「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，因此，學田村長鄧萬華應予解職。

民進黨立委鍾佳濱重申民進黨政府立場，強調本案是循《國籍法》認定案主仍具有其他國籍，因而撤銷公職。他認為，「為何在兼具外國國籍的情況下，仍能登記為候選人並當選公職？」才是本案的癥結所在。

協助鄧萬華撰寫訴狀的律師陳麗玲日前表示，我國憲法是「一中憲法」，且鄧萬華身為陸配，適用《兩岸條例》，並非《國籍法》，用國籍法就不對，是適用法令錯誤，

中正大學教授羅世宏在臉書也指出，大陸地區不是「外國」，這是法律明文，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，而非依「外國人相關規範」。內政部若將大陸地區視為「外國」，是違反《兩岸人民關係條例》。

羅世宏強調，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義，若行政機關宣稱大陸等於外國，那就是實質修改憲法，若大陸是外國，就請內政部先修憲！

