大陸地區不是外國！陸配村長案學者批：內政部偷換法律概念

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因陸配身分，遭到內政部依《國籍法》解職，國民黨立委羅智強為其發聲也引發軒然大波。中正大學教授羅世宏批評，大陸地區並非「外國」，這是法律明文規定，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義。

花蓮縣富里鄉公所多次收到內政部函文，內政部認為依據《國籍法》第20條規定，「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，因此鄧萬華應予解職。

廣告 廣告

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱也重申民進黨政府立場，強調本案是循《國籍法》認定案主仍具有其他國籍，因而撤銷公職。他直呼，「為何在兼具外國國籍的情況下，仍能登記為候選人並當選公職？」。

不過，協助鄧萬華撰寫訴狀的律師陳麗玲表示，我國憲法是「一中憲法」，且鄧萬華身為陸配，適用《兩岸條例》，並非《國籍法》，用國籍法就不對，是適用法令錯誤。

內政部長劉世芳。（資料圖／中天新聞）

對此案，羅世宏在臉書強調，大陸地區不是「外國」，這是法律明文，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，而非依「外國人相關規範」。他強調，內政部若將大陸地區視為「外國」，是違反《兩岸人民關係條例》。

羅世宏進一步指出，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義，若行政機關宣稱大陸等於外國，那就是實質修改憲法，若大陸是外國，就請內政部先修憲。

延伸閱讀

台南後壁垃圾山連燒4天「超級臭」 謝龍介：請黃偉哲拿出魄力

美濃大峽谷吵一個月高雄又見垃圾山 黃揚明：這些人沒在怕

挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好