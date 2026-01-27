大陸外交部再喊「日本危險」不要去！旅日達人認證：用心良苦

自從大陸和日本關係緊張後，經常警告民眾避免赴日。大陸外交部昨（26）日表示，近期日本社會治安不靖，發生多起針對大陸公民的違法犯罪案件，還有部分地區連續發生地震，「大陸公民在日本面臨嚴重安全威脅」，農曆春節鄰近，提醒公民近期避免前往日本。對此，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）指出，大陸外交部重申去年11月的論調，這次多了一個地震的理由，「怕人民在日本免稅當免費買到破產」。

大陸外交部昨日透過「領事直通車」公告，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。大陸公民在日本面臨嚴重安全威脅。「農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本」，提醒已在日大陸公民密切關注當地治安情勢，以及地震和次生災害預警訊息。

林氏璧在臉書粉專發文說明，大陸外交部一樣的話去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由，另外大陸三大航空公司也發布通知，將往來日本與大陸之間航線的免費退改票期限，從原定的3月28日大幅延至10月24日，一口氣到了接近日本機場退稅開始實施的11月1日，「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。是的，日本真的是很危險的國家呀」。

對此，許多網友紛紛回應，「目前人在京都，大陸人少了很多，是不是該舉報他們」、「剛從札幌回來沒幾天，札幌還是一堆大陸人，國泰飛香港班機人滿為患⋯」、「1／25剛回來，少了某些人，沖繩國際通都空曠好逛，連周末都是」、「上個月去感覺陸團客少很多，但是很多自由行的大陸人，比較有水準」。

