大陸夫妻生出「混血寶寶」 金髮碧眼讓全家愣住

江蘇一對大陸父母，近日在網路上分享他們的親生女兒是金髮碧眼的「混血寶寶」，引起瘋傳後兩人透露，過去一度以為抱錯小孩，但親子鑑定結果卻沒有問題，最後只能往上追溯，而孩子的曾祖父正是俄羅斯人，猜測是基因隔了好幾代突然顯現出來，才會發生這種離奇的狀況。

綜合陸媒報導，大陸江蘇一對夫妻近日在網路上分享女兒的照片和影片，只見父母兩人明明都是大陸人，但小朋友卻有著金髮碧眼，該夫妻證實，這名看起來像外國人一樣的小女孩，其實是他們的親生女兒，讓一家人瞬間在網路上爆紅。

PO文引起討論後，這對夫妻接受採訪表示，起初他們以為是醫院抱錯小孩，為了釐清狀況還曾做過親子鑑定，結果DNA顯示他們真的是一家人，讓全家族都搞不清楚是怎麼一回事，但因為孩子的曾祖父是俄羅斯人，只能猜測是曾祖父的基因，隔了好幾代突然在女兒身上顯現。

該對夫妻透露，家中除了曾祖父是俄羅斯人外，其餘所有長輩都是貨真價實的大陸人，而過去家人生的都是男孩，女兒是近幾代中唯一一名女孩，沒想到出現金髮碧眼的外貌，讓家人嘖嘖稱奇。

網友則說「其實眼睛跟臉型跟爸爸很像」、「這盲盒還能開出隱藏款」、「太神奇了，趕緊回家查查族譜，看看有沒有外國人長輩」、「這算不算是一種反祖的狀況」、「就跟席曼寧一樣啊，全家就她一人是老外臉」、「跟爸爸長得很像，這一定不是抱錯啦」、「基因真的是一個很神奇的東西」。

