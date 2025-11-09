大陸央視點名沈伯洋 我警政署回應了

警政署表示，全力維護國人安全與言論自由。（本報資料照片）

針對大陸《央視》發布有關我國立法委員沈伯洋政治立場及言論的報導，並揚言採取行動一事，警政署9日晚間發布新聞稿表示，我國言論自由為人民的基本權利，法律均給予最大限度保障，俾其實現自我、溝通意見及追求真理，促進各種合理的政治及社會活動的功能，警方將持續以最嚴謹態度維護國民安全與尊嚴，確保人民不因言論或思想而遭受跨國威脅。

警政署強調，對於涉及境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預我國言論環境的行為，定將依法偵辦。同時呼籲國人切勿協助或配合大陸官方及其附隨組織進行宣傳、滲透、監控或資料蒐集等行為，以免違反《國家安全法》、《反滲透法》等相關規定而觸法。

警政署重申，將全力維護國人安全與言論自由 ，防範境外勢力跨國打壓。

