大陸學者：高市12／26若參拜靖國 激化陸日衝突

陸日關係持續緊張，大陸官方對赴日旅遊發出警告「滿月」，《日經亞洲》稱雖然旅遊旺季逼近，日本多地旅遊業卻感受到明顯寒意，飯店與旅遊業對新年檔期轉趨悲觀。值得注意的是，大陸學者預測，日相高市早苗極可能效仿前首相安倍晉三，在12月26日參拜靖國神社，將再度衝擊陸日關係。

上海國際問題研究院資深研究員吳寄南在《觀察者網》指出，陸日緊張是否進一步升級，關鍵在於高市是否參拜靖國神社。他認為，高市自居安倍晉三的繼承者，極可能效仿安倍在26日參拜，以凝聚國內保守派與右翼支持，且她近期的涉台表態已激怒陸方，參拜便可對外延續強硬對華姿態，之後再擇機與亞洲他國修復關係。

安倍在第一任期不曾參拜靖國神社，但在2012年12月26日二度就任後，選擇次年12月26日參拜。文中稱，安倍此舉對當時的陸日關係造成嚴重衝擊，大陸如今對參拜一事絕不等閒視之，若「高市膽敢參拜，必將聯合亞洲他國譴責美化侵略歷史的倒行逆施」。

不過，NHK曾於10月中旬指出，高市在競選期間考量外交影響，罕見未在秋季例行大祭期間參拜靖國神社，而是改以自費繳納香油錢取代，並釋出「會適時適當判斷」的訊號。這項轉變當時被解讀為避免在上任初期就激化外交摩擦。

大陸官方呼籲公民避免前往日本後，從沖繩、大阪到北海道，各地以接待陸客為主的產業皆出現明顯下滑，其中又以向來是熱門目的地的關西地區首當其衝。多家旅行社與遊覽車公司反映，團體行程與飯店訂房接連取消。一名主要接待陸客的大阪旅行社負責人表示，11月訂單有逾半遭取消，12月幾乎歸零，低迷情況不亞於疫情期間，並直言農曆年恐怕也難以迎來任何團客。

航空與住宿市場同樣慘淡。大阪關西機場11月往返大陸航班較去年同期下降10％，12月有逾3分之1航班遭取消，部分大陸航空公司甚至全面停飛該航點。飯店業者表示，陸客約占客源2成，受此影響，12月營收恐減2成，無法透過漲價彌補損失。

陸日關係的政治陰影也開始籠罩商界交流。《產經新聞》報導，日本經團聯會長筒井義信率領的商界代表團，原訂於明年1月訪問北京，卻因陸方遲未表態是否接待而前景未明。該訪問自1975年以來幾乎年年舉行，被視為陸日關係「政冷經熱」的象徵。儘管筒井強調不會輕易取消行程，但協辦單位表示有意取消兩國代表交流，改為城市考察，被評為陸日關係實質邁向「政冷經冷」。