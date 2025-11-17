大陸官媒猛批高市早苗 日本大使館向在陸公民發布安全警示

日本首相高市早苗表示，「台灣有事可能構成日本危機事態」的說法，是日本政府的一貫見解，她不會收回相關意見。

日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言引發中國大陸不滿，中國大陸駐日外交官薛劍發表「斬首」言論掀起中日外交風波，雙方緊張情勢進一步升高。日本駐華大使館17日向在大陸的日本公民發布安全警示表示，考慮到近期日中關係，敦促日本公民留意自身安全。

日本駐華大使館17日在網站發布公告指出，有鑑於近期當地新聞對中日關係的報導，特此重申安全須知。外出時，請務必提高警惕，注意周圍環境，留意可疑人員，並盡量結伴出行以確保安全。如果攜帶兒童出行，請務必格外小心。

公告列出幾點注意事項，包含尊重當地風俗，與當地人交流時注意言行舉止；留意周圍環境，避開人流密集的公共場所及日本人常出入的區域；如發現可疑人員或團體，請勿靠近，立即離開。公告還附上「安全指南」手冊及日本駐華大使館的緊急聯絡資訊強調「即使是在休息日與非營業時間，也會提供服務」。

高市早苗先前「台灣有事」的發言引起北京強烈不滿，中國大陸官媒對高市發動鋪天蓋地的文攻，並透過各種民間交流領域反制施壓，目前已相繼透過中國大陸外交部、文旅部、教育部發布相關公告，呼籲大陸遊客近期避免前往日本、民眾謹慎規畫赴日留學。

中國大陸官方持續拉高對立情勢之際，中國大陸民間目前的反日情緒還不明顯。像是在機場準備前往日本旅遊的中國大陸旅客仍相當可觀，日本動漫電影「鬼滅之刃」這幾天仍是中國大陸單日票房冠軍，外界持續觀察中國大陸民間是否掀起「反日潮」。