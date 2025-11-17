大陸官媒猛批高市早苗 日本大使館向在陸公民發布安全警示
日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言引發中國大陸不滿，中國大陸駐日外交官薛劍發表「斬首」言論掀起中日外交風波，雙方緊張情勢進一步升高。日本駐華大使館17日向在大陸的日本公民發布安全警示表示，考慮到近期日中關係，敦促日本公民留意自身安全。
日本駐華大使館17日在網站發布公告指出，有鑑於近期當地新聞對中日關係的報導，特此重申安全須知。外出時，請務必提高警惕，注意周圍環境，留意可疑人員，並盡量結伴出行以確保安全。如果攜帶兒童出行，請務必格外小心。
公告列出幾點注意事項，包含尊重當地風俗，與當地人交流時注意言行舉止；留意周圍環境，避開人流密集的公共場所及日本人常出入的區域；如發現可疑人員或團體，請勿靠近，立即離開。公告還附上「安全指南」手冊及日本駐華大使館的緊急聯絡資訊強調「即使是在休息日與非營業時間，也會提供服務」。
高市早苗先前「台灣有事」的發言引起北京強烈不滿，中國大陸官媒對高市發動鋪天蓋地的文攻，並透過各種民間交流領域反制施壓，目前已相繼透過中國大陸外交部、文旅部、教育部發布相關公告，呼籲大陸遊客近期避免前往日本、民眾謹慎規畫赴日留學。
中國大陸官方持續拉高對立情勢之際，中國大陸民間目前的反日情緒還不明顯。像是在機場準備前往日本旅遊的中國大陸旅客仍相當可觀，日本動漫電影「鬼滅之刃」這幾天仍是中國大陸單日票房冠軍，外界持續觀察中國大陸民間是否掀起「反日潮」。
其他人也在看
兩岸統一就是對日本最大的詛咒！高市早苗踩紅線介入台海 唐湘龍揭日本三個90%全在中國手裡【風向龍鳳配】｜CC字幕
日本首相高市早苗在國會一句話，徹底撕裂中日關係！她不只重申「台灣有事日本有事」，更直接表態要對台海進行軍事介入。這句話讓中國外交部副部長週末緊急召見日本駐華大使，但唐湘龍說這已經是給日本「最後下台階的機會」。為什麼時機這麼敏感？因為2025年是抗戰勝利80週年，距離12月13日南京大屠殺紀念日只剩一個月，高市早苗偏偏選在這時候踩紅線！更關鍵的是，唐湘龍揭露日本有「三個90%」的致命弱點，全都掐在中國手裡。他警告：兩岸一旦統一，對日本就是「災難級事件」，甚至預言「中美未必有一戰，但中日絕對可能再有一戰」！川普談台灣都知道要煞車，為什麼高市早苗沒煞住？日本的三個90%到底是什麼？琉球問題為何成為中國手中的王牌？中日第二次較量的動能已經啟動了嗎？想知道這場外交風暴背後的歷史真相和戰略盤算，一定要看完影片！風向龍鳳配 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 19 小時前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 18 小時前
藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張。前總統馬英九、前國民黨席洪秀...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
中國發圖卡要日本別玩火 日網友做梗圖嗆聲
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿。中國外交部在社群平台上發文，使用日文做成多張圖卡，警告日本「勿玩火自焚」。沒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中日緊張局勢繼續升級 中國海警船進入「釣魚島」巡航
周日，中國海警發布聲明稱，一支海警船編隊已經進入釣魚島（日方稱尖閣諸島）海域進行「維權巡航」。這一發展標志著日本首相高市早苗涉台言論引發的中日緊張關系仍在繼續升級。德國之聲 ・ 1 天前
大陸勸阻赴日旅遊 上海機場赴日旅客仍多
大陸外交部近日公開提醒民眾避免赴日旅遊，中日關係因此陷入緊張狀態。儘管如此，上海機場飛往大阪的航班仍有許多旅客排隊辦理登機手續。大陸對日本的不滿已從觀光層面擴展至軍事與外交領域，包括在黃海進行實彈演習、派遣海警編隊巡航釣魚台，以及以罕見的「奉示」形式召見日本大使，顯示中日關係急速惡化至冰點。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國喊別去日本旅遊，矢板明夫揭背後算計「這件事」！ 不甩政府警告，陸客仍飛日觀光：對政治沒興趣
中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，並說日本首相高市早苗發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍。 對此，資深媒體人矢板明夫表示，「北京現在打出的牌是赤裸裸的政治操作，其目的很清楚，削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持」。 中國發布「禁日令」後，日本朝日新聞在上海浦東機場採訪五組赴日旅客，問他們為何在這種狀況下依舊願意赴日觀光。其中一對30多歲、帶著子女的夫婦說，他們知道外交部的警告，但不打算改變旅遊計畫。被問及原因，他們只說：「對政治不感興趣」。今周刊 ・ 16 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 15 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 19 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 18 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 16 小時前