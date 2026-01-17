大陸官媒發聲力挺蔡依林！ 讚巡演巨蟒蘊藏女媧哲思
蔡依林耗資9億台幣打造的《PLEASURE》巡演，近期因舞台風格大膽、道具前衛（如公牛、巨蟒等），在網路上引發熱議。儘管一度有抖音網紅質疑其風格涉及「邪教」，但隨著中國官媒的發聲，這些負面傳言不攻自破。
1月16日，中國大陸中央廣播電視總台官方帳號發布貼文，並轉發台北場片段，這被外界視為最強有力的「官宣認證」。官方對舞台設計給予了極高的文化評價，指出開場的巨型蟒蛇並非恐怖符號，而是對應了中國神話中「女媧靈蛇」的意象，象徵著「生生不息」的傳統哲思。
官方讚賞蔡依林將華夏傳說與其金曲《美杜莎》的故事精妙融合，實現了「中西神話在當代舞台上的對話」，盛讚其舞台充滿神祕氣韻。
隨著官媒的力挺，「蔡依林內地多場巡演已獲批官宣」的消息迅速衝上百度熱搜。這也預告了蔡依林將帶著這套世界級的製作進軍中國大陸市場。
