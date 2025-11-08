大陸官媒「看台海」強調：皇民化運動消滅不了臺灣民眾的中華信仰
【記者丹尼爾/綜合報導】大陸官媒「看台海」近日刊文指出，臺灣島內廟宇星羅棋佈、香火鼎盛，且獨具「眾神同殿」特色，這一獨特文化景觀的形成，與日據時期臺灣民眾對中華傳統信仰的堅守息息相關，即便面對日本殖民者的「皇民化運動」打壓，民眾的中華信仰仍未斷絕。
「看台海」在報導中回溯歷史指出，1937年盧溝橋事變後，日本殖民者為從思想深處將臺灣民眾塑造為「忠誠皇民」，全力推進所謂的「皇民化運動」，其中一項核心舉措便是大規模推行神社改造，企圖以日本神道信仰取代臺灣民間的中華傳統信仰。報導提及，直至1945年，日本更在臺灣推行「一村莊一寺廟」政策，加強對民間信仰的控制。
「看台海」強調，日本殖民政府的信仰打壓並非針對特定宗教，而是試圖連根拔除所有臺灣傳統信仰體系。面對殖民當局的高壓禁令，「看台海」指出，當時全臺灣悄然掀起一場「以柔克剛」的反抗行動，民眾以隱秘方式守護自身信仰根基。
「看台海」在報導中具體描述，殖民統治高峰期，臺灣總督府甚至要求寺廟供奉的傳統神像必須處置，民眾家中的祖先牌位也被禁止擺放。但「殖民者可以摧毀宮廟，卻無法斬斷根脈；可以封禁神明，卻熄不滅香火」，「看台海」以此點出當時民眾的信仰堅持。
「看台海」進一步提及，1945年8月15日日本無條件投降後，被壓抑半世紀的臺灣民眾終於釋放心中情感：家家戶戶將藏在角落、櫃中的祖先牌位堂堂正正擺出祭拜，部分民眾更朝向西邊祖國大陸方向點香，遙祭宗族先人；信眾們則奔相走告，四處為戰時被迫寄放的神像尋找合適的供奉廟宇，中華傳統信仰迅速復甦。
「看台海」透過這段歷史梳理認為，日據時期的信仰壓抑與反抗，不僅造就了臺灣「眾神同殿」的獨特文化，更印證了中華傳統信仰在臺灣民眾心中的深植程度，成為跨越時代的精神紐帶。
其他人也在看
健康樂活齊+1！展現運動城市活力 黃敏惠為近3千位健走民眾送鼓勵
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為鼓勵長者走到室外，從事健康的休閒娛樂並擴大生活範圍及社會參與，增進人際互動，嘉台灣好報 ・ 13 小時前
文化部 X 運動部》「球一落地就沒了」 李洋認為羽球漫畫不容易畫
文化部長李遠、運動部長李洋今天用漫畫和羽球會友，相互交流。當被問到羽球漫畫時，李洋認為，羽球漫畫不容易畫，「因為球一落地就沒了，對不對，好看嗎？」TSNA ・ 1 天前
10月已成立AI專案辦公室 國防部證實：目前僅協調聯絡
國防部近年將建軍重點轉向不對稱作戰，無人載具、反無人機及AI人工智慧成為核心項目。國防部戰規司長黃文啟中將證實，國防部已在10月1日成立AI專案辦公室，現階段仍在整合各單位推動的AI業務，未來規模擴大方案尚待討論。中天新聞網 ・ 11 小時前
出口疲弱、日商夾擊 機械業迎下個10年「6大策略」
台灣機械業正逢關鍵轉折點，面對出口接單疲弱、匯率壓力與日本業者競爭夾擊，產業急需喘息空間。業界呼籲政府，下個十年的機械工業產業發展，應注意六大策略。機械公會提到，國際局勢動盪，機械業仍在震盪中逐步回穩。回顧近十年，台灣機械出口占總出口比重由2013年的6.8%降至2024年的5.1%，傳統金屬加工工自由時報 ・ 14 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。（圖／民視新聞）一肩挑起裝滿漁獲的扁擔，2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。而綠營三位選將活動中互動熱絡，私底下也都積極布局黨內初選，兄弟登山各自努力。立委邱議瑩說，收到很多市民朋友給的加油跟鼓勵，也希望能不負眾望、拔得頭籌，最後贏取最後黨內初選的勝利。民進黨高雄市長黨內初選熱度升溫，根據綠營內部流傳的11月最新民調，4位爭取提名的立委分別對上國民黨的柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分別以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%，幾乎是誤差範圍內，幾通電話就可能翻盤。邱議瑩認為，民調都當作參考基準，還是要持續努力，甚至要擴大領先範圍，領先的幅度。賴瑞隆則是表示，民調都納入參考依據，做的不夠的部分會持續來加強。民進黨選選將對上國民黨柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分居以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%。（圖／民視新聞）邱賴兩人在台下偶有互動，只是雙方支持度伯仲之間，邱賴對決態勢儼然成形，市長陳其邁則是有信心，明年一月的黨內初選，會是一場君子之爭。2026年高雄市長選舉，民進黨內初選腳步接近，邱議瑩的民調急起直追，爭取最終出線，迎戰國民黨的柯志恩。原文出處：2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大 更多民視新聞報導柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力民視影音 ・ 11 小時前
高市早苗回應「台灣有事」：可能構成「存立危機事態」
日本首相高市早苗今（7）日在眾議院預算委員會上，針對「臺灣有事」議題回答時表示，視具體情況可能認定為存立危機事態。中時新聞網 ・ 1 天前
台遭軍事威脅構成日存亡危機事態 高市：可行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢，高市針對台灣情況作出表態，認為若台灣受到中國武力威脅，可能構成「存亡危機事態」，就可能動用集體自衛權，但判斷是否為威脅存亡的狀態，仍須根據實際情況，並考慮所有資訊而定。公視新聞網 ・ 11 小時前
中國第三艘航母「福建艦」正式服役備戰打仗
(記者陳篤忠台北報導)共軍第三艘航空母艦「福建艦」，在海南三亞入列服役，大陸國家主席習近平登艦視察， 到駕駛室查看值勤戰位外，還到綜合控制站按下彈射按鈕，叮囑官兵投身部隊建設、備戰打仗。大陸央...自立晚報 ・ 11 小時前
川普部署國民兵鎮壓波特蘭移民抗議 美聯邦法官裁定違法
美國一名聯邦法官7日裁定，總統川普(Donald Trump)下令向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「非法」，未來不得再次部署，讓川普政府在派兵維護地方城市秩序上遭遇法律挫敗。 綜合路透和法新社報導，川普多次稱波特蘭市「飽受戰爭蹂躪」，暴力犯罪猖獗，並以此為由派遣軍隊進駐。 針對政府聲稱民眾抗議當局掃蕩移民「構成叛亂」，川普提名的俄勒岡州地區法院法官伊莫古特(Karin Immergut)對此提出反駁。她表示，總統將國民兵「聯邦化」，違反了美國憲法第10修正案，該修正案將憲法中未明文授予聯邦政府的權力「保留給各州」。 伊莫古特在長達106頁的裁決書中指出，波特蘭市的抗議活動規模不大，並且沒有證據表明這些抗議明顯妨礙移民法的執行。 伊莫古特總結表示：「關於向俄勒岡州部署任何州的國民兵，這項永久禁令即刻生效並全面適用」。 波特蘭市與俄勒岡州檢察長辦公室9月提起訴訟，指控川普政府誇大偶發的暴力事件，藉此援引叛亂法來向地方城市派遣軍隊。 民主黨人表示，川普濫用了總統的軍事權力。 川普政府很可能會對裁決提出上訴，這起案件最終可能交由最高法院審理。(編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 11 小時前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文批綠扭曲歷史
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
北市警交大校園宣導 自行車安全騎乘不違規
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局交通警察大隊於114年11月8日（星期六）前進臺北市立北安國民中學 […]民眾日報 ・ 11 小時前
志願役士兵編現比3年半崩降近3成 專家：蠟燭多頭燒誰想留營？
立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅...聯合新聞網 ・ 11 小時前
「造山者」史丹福放映 台灣半導體傳奇引共鳴
描繪台灣半導體產業崛起歷程的紀錄片「造山者－世紀的賭注，A Chip Odyssey」11月5日晚間在史丹福大學胡佛研究...世界日報World Journal ・ 13 小時前
玉井警分局 監 警 環 聯合稽查 強力取締改裝噪音車輛
【民眾網編輯方笙楠臺南報導】為強化交通安全並防制危險駕駛行為，玉井分局於11月8日結合臺南市政府環境保護局、麻 […]民眾日報 ・ 11 小時前
藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她出席統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石；不過她事後辯稱，吳石並非主要祭悼對象，且也不是其所認定「政治犯」定義。對此，台北市長蔣萬安也做出回應。蔣萬安今日出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，會前接受媒體聯訪。針對鄭麗文「追思共諜」爭議，他回應稱「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。有關輝達總部進駐北士科一事，蔣萬安表示，北市府與輝達總部保持非常密切的聯繫，溝通管道暢通，輝達於台北設立總部進度，也都持續推進，「我們一定會加速相關流程，只要是為台北市整體發展、市民福祉，我一定全力以赴」。至於先前引發不小爭議的公館圓環，又有新管制措施，羅斯福路往公館方向內側第2車道，早上7時至9時左轉必須改走替代路線，禁止「直接轉」，再度掀起民怨。對此，蔣萬安則稱，這1個多月來交通事故大幅降低44%，市民安全一定是最優先考量，任何重大交通工程改變，也都需要長時間觀察、微調。因此，有任何調整，事前都會請交通局清楚地跟市民報告。原文出處：快新聞／藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩 更多民視新聞報導DPP打造友善新台灣！新住民諮詢委員會首移師台中 何博文：選舉請繼續支持有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護民視影音 ・ 11 小時前
長榮航班乘客躲廁所抽電子煙 桃檢依干擾飛航罪起訴
27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機自日本飛往桃園時，違反《民用航空法》第84條規定，在機上廁所偷偷吸電子煙。班機空服員發現後通報航警，鄭女在班機降落即被逮捕。桃園地檢署偵結後，依違法使用干擾飛航器材罪嫌起訴並聲請簡易判決。鏡新聞 ・ 12 小時前
公益列車×小小職人 林智鴻在鳳山點燃愛與教育熱情
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議員林智鴻與高雄市社會福利慈善總會今（8）日於鳳山五甲龍成宮共同舉辦「善循環台灣好報 ・ 11 小時前
北一女神「懶得修圖」曬出真實辣照！細肩帶洋裝大解放 網讚：原圖更兇
有「北一女神」之稱的女星蔡瑞雪經常在社群放送美照，近日他飛往歐洲旅遊，期間在義大利時大方曬出一系列「未修圖」原況照與影片，並在貼文俏皮寫道：「懶得修圖了！」貼文一出吸引超過1.2萬人按讚，網友大讚「根本原圖輸出女神」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
《寶可夢傳說 Z-A》DLC《超次元爆湧》超級進化寶可夢公開！12月10日推出
株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》、Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》及付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的資訊。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前