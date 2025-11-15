大陸官方籲民避免前往日本 林氏璧列「3危險情況」：台灣朋友會補上的

日本。（示意圖／Pixabay）

近期日本首相高市早苗關於「台灣有事」的答詢，引發中國大陸官方不滿，昨（14）日其外交部領事司發布通告，呼籲大陸公民近期暫勿前往日本，引發熱議。對此，知名旅日達人林氏璧在社群列出「3危險情況」，還表示，台灣朋友會補上觀光收入的。

林氏璧昨日在臉書發文，引用中國外交部領事司14日晚間發布通告，內容寫到「今年以來日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件至今尚未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。」

廣告 廣告

通告中還進一步表示，「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。」

對此，林氏璧碎念說，日本近來很多熊害，加上流感大流行，還有日幣匯率超低容易不小心荷包大失血，這3種情況下日本真的是「非常危險的國家」，還強調「這麼危險的地方，我們去就好了」。至於林氏璧認為可以觀察接下來幾個月，日本的中國遊客數是否大減，但也說日本不用擔心，若觀光收入下降，「我相信台灣朋友會努力補上的（握拳）！」

貼文底下有大票網友超認同林氏璧的看法，紛紛表示，「沒想到年底到了總算來個好消息了」、「拜託，陸客越少，台灣與各國遊客才會更多，品質大大提高」、「馬上安排日本行」、「空氣會變得更加清新了」；但有人則笑說，「大陸人感覺完全不理政府公告啊，一些大陸機場赴日旅遊的人還是塞爆」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話

運動會表演出大事！女高中生臉部中箭急送醫 目擊者爆料箭手20次只中2次

是它惹禍1／保戶聽醫生花近4萬半月板軟骨癒合粉劑 薰衣草實支實付拒賠