大陸宣布重新上映《賽德克巴萊》 嗨喊：高口碑抗日佳作

大陸電影公司宣布重新上映《賽德克巴萊》，引起外界討論。（果子電影提供）

日本首相高市早苗，日前一句「台灣有事就是日本有事」徹底讓中日關係陷入高度緊張，也連帶影響大陸娛樂產業。繼先前傳出不少電影院下架撤出原定上映的日本電影後，大陸電影公司再度出招，竟然宣布重映14年前的台灣電影《賽德克巴萊》。

大陸知名片商「中影發行」26日突然宣布將重映《賽德克巴萊》。據了解，這部台灣電影《賽德克巴萊》於2012年在大陸上映時，經過官方嚴格審核，並將上下兩部合剪在一起，並刪去近130分鐘的畫面。

廣告 廣告

如今，官方竟將上下集《太陽旗》、《彩虹橋》分開，確定於12月12日、13日分別上映。此外，還特別在海報文案宣傳新的標語「血戰日寇，粉碎日本軍團主義圖謀」，並形容這部電影是「高口碑的抗日佳作電影」。消息也獲得大陸網民一陣叫好，也顯現大陸仇日趨增的現象。

此外，《賽德克巴萊》將原封不動、為刪減版本重新在大陸上映。（圖／中時資料照）

事實上，先前大陸電影市場就傳出，包含《鬼滅之刃》、《蠟筆小新》等多部超夯人氣動漫劇場版電影，陸續被提前下檔，有的甚至播都還沒播，就收到臨時通知撤除，並安排後續退票事宜。除了電影，還有不少要在大陸開唱的日本偶像藝人，也都無預警宣布取消，外界認為這些都是中日關係緊張所產生的連環效應。

更多中時新聞網報導

90歲母久臥病 陳雅琳推動「健康餘命」

小林幸一郎28歲失明 《攀岳人生》寫傳奇

賴佩霞靠音樂挺過不幸