大陸實彈射擊讓日本壓力山大？前空軍副司令曝解放軍狠招

日本首相高市早苗「台灣有事」論仍未鬆口，大陸解放軍先自17日至25日於黃海三大分區密集展開、不間斷疊加實兵實彈軍演，26日起又宣布延長8天。而大陸官媒批日的動作也未停止，《人民日報》26日發文強調，日本唯有恪守《和平憲法》，才能向國際釋出明確訊號。對此，前空軍副司令張延廷26日表示，北京意圖鮮明，正藉軍演拉長與火力升級支撐政治表態，「中國大陸很清楚，就是用軍事支撐政治」。

針對大陸軍事動作頻頻、火力部署顯著升級，張延廷26日在中天節目《頭條開講》中提出深度分析，指出解放軍近期軍演節奏出現三大關鍵轉變。首先是「時間拉長」，軍演從過去間歇性公告，轉為幾乎連成一片、串成常態；其次是「全為火力演習」，不僅實兵集結，更搭配實彈裝備與完整軍事實裝到位，讓緊張態勢大幅升溫；第三則是「聯合軍種與兵種整合」，軍演從過去以海軍為主的平面演習，擴大為海軍、空軍多兵種一體的「海空一體立體聯演」，涵蓋水面艦、水下潛艦，以及海空偵打一體的完整軍事編裝部署。

張延廷分析，近期解放軍軍演趨勢顯示，正從低強度演訓，逐步邁向中高強度「立體聯合威懾」模式。他直指，北京意圖鮮明，正藉軍演拉長與火力升級支撐政治表態，「中國大陸很清楚，就是用軍事支撐政治」，對高市早苗的對台立場與台海言論，釋出強硬回應與有力威懾，意在對日本形成顯著壓力。

張延廷進一步提出關鍵思考層面，指出軍演議題已外溢為日本國防與政治決策的重大試金石。日本是否可能調整立場，將取決於三大議題：日本是否願意大幅追加國防預算？是否將擴大導入更多嚇阻戰力？若日本對台海與國防態度做出調整，北京是否將再以更高強度的軍事與政治手段持續追擊、形成更大施壓？「日本要考慮得失，不能只談強硬立場，更要從國防、經貿與區域安全長期佈局衡量成本與代價。」

軍事專家指出，解放軍軍演趨勢拉長與武力展示升溫，不再僅是單一兵種的任務，而是北京「全面性戰略部署」的一環，足見兩岸議題已牽動東北亞與台海安全版圖重組。張延廷強調，日本未來是否願意為台海與國防議題採取更強硬的戰略佈局，將牽動整個區域軍事競逐與地緣政治平衡，不能忽視。

