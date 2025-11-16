大陸將在黃海實彈射擊 呂禮詩看到「軍演範圍」爆眉角

日本首相高市早苗在國會答詢時發表「台灣有事，可能構成存亡危機事態」言論，引起中國大陸不滿。大陸更將在明（17日）起於黃海中部進行3天實彈射擊。前海軍艦長呂禮詩看到軍演範圍表示，大陸這次黃海軍演，就是提醒一下、敲打一下。

呂禮詩今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，中國大陸工具箱裡面有非常多的工具，現在一樣一樣往外掏。大陸國航、東航以及南航這3家主要的航空公司，可以讓前往日本的旅客退費或者簽轉，這都是一個不尋常的訊號。

針對黃海軍演，呂禮詩點出，2021年大陸曾在這區域曾經連續進行3次軍演。根據操演區的大小，他研判操演的內容，可能是在試射紅旗-17、紅旗-12防空飛彈，這僅是評估，因為中國大陸並沒有公布相關的畫面。

呂禮詩接著表示，這次大陸在黃海軍演的區域，就是從工具箱掏出來的小工具，這就是提醒一下、敲打一下。

根據陸媒《央視軍事》、《紅星新聞》報導，大陸海事局指出，鹽城海事局發布航行警告，11月17日至19日，每日0時至24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。而對於大陸這次的行動，總統府發言人郭雅慧回應，台灣正密切關注此事，並將與包括日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全、穩定與自由開放。

