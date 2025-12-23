大陸將試行 CCC「掃碼追溯」，明年 3 月起行動電源須加印 QR 碼才可賣

中國國家市場監管總局今日公布，將就行動電源、燃氣燃燒器具及電動自行車等共 3 類 11 種高風險產品，試行在 CCC 標誌旁加印「追溯 QR 碼」。明年 3 月 1 日起先由新獲證產品開始執行，2027 年 3 月 1 日再擴至試點範圍內全部獲證產品。

新規焦點：CCC 右側加「追溯碼」，掃一掃可查證書狀態

公告提出，指定認證機構及獲證企業須在試點產品的 CCC 標誌圖案右側標註追溯 QR 碼，兩者需緊貼且「不可分割」，圖案亦要清晰完整。

​日後公眾或監管部門掃描 QR 碼，便可查閱獲證產品資料，包括認證證書編號、廠商（生產者）名稱、產品規格型號、證書狀態、發證機構等，方便核對真偽與責任追溯。

2026 年 3 月「新獲證」先行，2027 年 3 月全面覆蓋

根據新規安排，2026 年 3 月 1 日起，試點範圍內新獲 CCC 認證證書的產品，必須依要求加註 CCC 追溯 QR 碼後，方可出廠、銷售、進口或用於其他經營活動。

而從 2027 年 3 月 1 日起，試點範圍對應的全部獲證產品均需符合新要求。至於 2027 年 3 月 1 日前已按現行要求加貼 CCC 標誌並已出廠或銷售等的產品，則毋須作標誌變更。​

央視追蹤行動電源召回原因：生產電池過程中混入金屬異物

行動電源事故頻發，監管「加碼」早有鋪墊

回過頭看，2025 年大陸多次發生行動電源爆炸或自燃事故。Anker、小米、羅馬仕等多家廠商發起召回，市監局在 7 至 9 月於全國開展行動電源品質安全集中整治，重點包括強化 CCC 認證監管、加密抽查頻次、從嚴打擊無認證產品，以及推動「賦碼檢驗試行計畫」與完善 CCC 聯網核查機制。

在外界高度關注電池品質監控相關問題的情況下，工信部主導制定了被形容為「史上最嚴格」的《行動電源安全技術規範》。估計新標準一旦落地，或令部分產能被淘汰、行業迎來洗牌。

對台灣人有何影響：去大陸帶電源要看標識，買貨更要識查

就出行層面，大陸民航局早前已收緊規定，CCC 標識缺失或不清的行動電源將不得帶上中國境內航班。台灣人若帶「水貨」或使用在台購買的行貨，情況則可能更為複雜。部分海外版產品未必有齊全標識，登機可能會受影響。

今次加入追溯碼後，若日後市面同時存在「只有 CCC」與「CCC + 追溯碼」的產品，消費者選購時除了看標誌清不清晰，亦可嘗試以掃碼方式核對證書狀態是否有效，減少買到來歷不明或冒牌貨的風險。

追溯做足一步，但仍要靠執法與資訊透明

追溯 QR 碼把「產品—企業—證書—發證機構」的資料鏈打通，理論上有助於監管部門更快鎖定責任源頭，亦可精準打擊假冒標誌、虛假認證等違規行為。

​不過，實際生活中不少意外往往涉及供應鏈、零件品質與執行落差，單靠加印 QR 碼未必能即時杜絕風險。後續能否做到定期抽查、發現問題迅速召回，才是公眾最為關心的一環。

