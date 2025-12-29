大陸對台軍演已派14艘艦艇、89架次戰機 國防部：派遣適當兵力應處

國防部今天下午召開記者會說明，強調中共軍事行動已對區域和平穩定構成威脅，國軍已依規定即刻成立應變中心，派遣適當兵力應處相關海空情勢，將以實力守護台灣主權與台海和平；據掌握，目前中共海上艦船有14艘、空中兵力89架次，其中67架次進入我方應變區。（呂昭隆攝）

大陸今晨宣布在台灣周邊進行實彈性軍事演習，升高區域緊張情勢。國防部今天下午召開記者會說明，強調中共軍事行動已對區域和平穩定構成威脅，國軍已依規定即刻成立應變中心，派遣適當兵力應處相關海空情勢，將以實力守護台灣主權與台海和平；據掌握，目前中共海上艦船有14艘、空中兵力89架次，其中67架次進入我方應變區。

國防部臨時記者會出席人員包括副參謀總長執行官黃志偉上將、政戰作戰局局長史順文中將、情次室次長謝日升中將、作計室次長連志威中將、通次室次長解駿山中將、空軍司令部參謀長李慶然中將、陸軍司令部副參謀長吳松齡少將、海軍司令部戰訓處處長原聖華少將、法律司人權保障處處長于健昌少將、戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將、政戰局文宣心戰處副處長王宜弘上校，以及海洋委員會海巡署副署長謝慶欽。

國防部指出，中共今早7時30分宣布對台軍演，原先由東部戰區發布新聞稿，劃設5個區域執行海空戰備警巡及奪取制權行動；隨後於8時，中方再公告，明日上午8時至下午6時，在台海周邊新增2處禁止船舶進入區域。另北京航勤通告室也發布飛航公告，指出12月30日同一時段，於台北飛航情報區內共劃設7處危險區域。

國防部表示，已同步掌握共軍今日在我國東部海域增加演訓區域的動態；截至今日下午3時止，掌握中共海上兵力計有艦船14艘，空中兵力共89架次，其中67架次進入我方應變區域。

國防部強調，中共以武力威脅侵害我國主權，亦違反《聯合國憲章》精神，中方臨時公告演習區域，未顧及周邊海空安全，已違反國際相關規範，呼籲中方回到以規則為基礎的國際秩序，共同確保區域與國際安全。

針對海上動態，海委會說明，在中共實施聯合軍演後，目前已有14艘海警船進入我國海域；海巡署已立即調派艦船艇於各海域進行一對一對應，並派遣後續待命艦艇支援，並與國防部協力監控。海巡署直言，中國以軍事演訓進行動態施壓，已嚴重影響我國海域安全，將全力應對，與國防部合作，確保國家主權與人民安全。

也就是說，包括國際航班，商船，明天都會受到影響；另外中共目前五大演習區，已經畫到我方12浬內。

