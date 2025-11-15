大陸對日旅遊限制府密切關注 籲停止不恰當的單邊作為

郭雅慧(資料照片，總統府提供)

大陸近日對日本採取旅遊限制措施，今起更在周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注。總統府今天表示，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放，期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為。

總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

她指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

