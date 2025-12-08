大陸對明星網紅「大查稅」 1818人查補15.23億人民幣

大陸「國家稅務總局」今年前11個月總共查察了1818名包括明星與網紅在內的「雙高」收入者，查補稅款15.23億元人民幣，合台幣超過67億。

大陸國家稅務總局今（8）日表示，今年前11個月，稅務單位總共查察了1818名包括明星、網紅在內的「雙高」收入者，查補稅款15.23億元人民幣，合台幣超過67億；共有1168戶「重大稅收違法失信人員」，因為自我改正，修復信用，已經被提前移出「黑名單」。（葉柏毅報導）

大陸國家稅務總局「政策法規司」司長戴詩友表示，大陸在今年前11個月，除了查處網紅與明星逃漏稅狀況之外，還查處了高風險加油站3904戶，執法力度及成效，都有明顯提升。

綜合媒體報導，由於大陸的娛樂圈及直播帶貨行業，是逃漏稅的高發領域。因此，大陸稅務機關一查稅，演藝圈與網紅圈通常都是最先被拿來開刀的，其中最有名的就是2018年范冰冰的「陰陽合同」事件，由於被查出少繳人民幣2.48億的稅款，被判罰繳9億人民幣；趙薇逃漏稅，判罰款人民幣2.7億；李連杰則是被罰款1.7億人民幣。近期，則是明星宋祖兒，在2023年被前員工爆料涉嫌逃漏稅，金額高達4500萬人民幣，不過宋祖兒在去年，公開發佈聲明，否認逃漏稅。

從2018年，大陸開始查察藝人逃漏稅開始，多名大咖藝人及網紅，被列入「劣跡藝人」行列當中，封殺至今仍然沒有復出，除了前面提過的范冰冰、李連杰與趙薇之外，還有鄧倫、鄭爽等人，以及知名網紅：網絡主播「薇婭」、朱宸慧與林珊珊。