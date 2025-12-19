大陸市場拉不起來 Nike盤後暴跌逾10%

運動用品大廠「Nike」，18日星期四公佈最新財報，儘管單季營收、獲利都超過預期，加上北美市場表現強勁，不過由於中國市場表現不佳，再加上Nike因關稅上漲而受到持續打擊，在公佈完財報後，Nike在美股盤後交易，暴跌超過10%。（葉柏毅報導）

據美國財經媒體「CNBC」報導，Nike公佈2026會計年度第2季業績報告，營收124.3億美元，高於分析師預期的122.2億美元，每股盈餘0.53美元，高於預期的0.38美元。但，Nike受到了關稅上調的影響，毛利率降了3個百分點，庫存降了3%。

廣告 廣告

Nike表示，品牌在北美的銷售額，成長9%，達到56.3億美元，不過由於中國大陸經濟持續疲軟，大中華地區的收入，重挫17%，來到14.2億美元。另外，Nike本季批發收入成長8%，達75億美元；直接銷售額則下降8%，來到46億美元。

Nike執行長希爾表示，Nike正處於轉型期，在實施相關策略1年多的時間裡，Nike專注於恢復成長和市佔、清理舊庫存以及投資於批發市場。希爾也認為，目前品牌正處於復甦的中期階段，距離發揮全部的潛力「還差得很遠」。