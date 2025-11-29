大陸市場斷線 老酒價格崩盤

CAMUS XO老酒賣不掉，業者以新酒六成價收購。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

今年不論新酒老酒市場均慘兮兮，很多新酒專賣店或老酒收購店家都關門大吉。過去很活絡的老酒收購，今年因大陸嚴厲打奢市場「斷線」，價格僅剩過去收購價的三成，很多老酒投資者手上的「期貨」賣不掉，只好留著自己品嚐。

國慶酒和祝壽老酒現在幾乎沒有買氣。 （記者陳俊文攝）

接近過年，照理酒品市場應愈活絡，業者卻苦不堪言。一家酒商表示，今年以來受川普關稅之亂影響，銷售一落千丈，威士忌庫存滿倉，紅酒市場也呈現疲軟，到處在打折促銷，據了解，主要原因是喝威士忌都是比較上年紀的，追求高品質、價格高的好酒，但年輕人只要售價一千元的就很滿足，高檔酒才會滯銷。

加上現在年輕人喜歡的是有熱鬧氛圍的雞尾酒，大家一起暢飲玩趴，酒的好壞不是他們首要的考量，所以威士忌和紅酒今年以來均大幅衰退，台南市一家大廠商坦言，每月營業額差到一千萬，一年下來減少上億跑不掉，很多都以「游泳即將滅頂」來比喻酒品市場的衰退情形。

過去市區到處可見的老酒收購，近年來也紛紛關門大吉，業者表示，老酒主力的台灣高粱和單一威士忌，過去主力市場都在對岸，台灣收完，轉賣大陸，中間賺點價差，主力的麥卡倫過去價格喊到天高，但對岸有人收，這邊就有人賣，今年市場更趨嚴竣，台灣即使有貨也賣不出去，大家只好歇業休息，否則將會血本無歸。

最近就有北部的名酒收藏家，將近幾年收藏約二百瓶威士忌，其中不乏麥卡倫攝影大師系列五和六、麥卡倫二十五年等老酒，開價二百萬元，問到台南老酒店家，只剩六十萬元，等於打了三折，還不見有人會買。

一位酒商表示，對岸市場已斷線，台灣內需市場又欠缺，所以現在都是對折再對折，金額太大，也沒有那麼多資金可吃下來。很多都是瞄準價格還差不多的單品，買來自己喝就算了。

在西門路「嘻門埕商場」的二手店家表示，以前老酒好脫手，現在都是考慮可以自己喝再收。比如最近收到一瓶CAMUS XO，查一查市價五千多元，他用三千元留下來自己喝。以前很紅的國慶酒、總統就職紀念酒，現在幾乎沒人要，只能留下來看看買氣有沒有機會捲土重來。

