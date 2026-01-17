大陸年用電量首度超過10兆度 相當於美國全年用電量2倍多

大陸國家能源局17日發布2025年全社會用電量歷史性突破10兆千瓦時（度），達到10.4兆度，年增5%。這一數字在全球單一國家中尚屬首次，相當於美國全年用電量的2倍多，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本4個經濟體的年用電量總和。

新華社、中國日報報導，從分產業用電看，第一產業用電量1,494億度，年增9.9%；第二產業用電量6.6兆度，年增3.7%；第三產業用電量1.9兆度，年增8.2%；城鄉居民生活用電量1.5兆度，年增6.3%。第三產業和城鄉居民生活用電對用電量增長的貢獻達到50%。充換電服務業以及信息傳輸、軟體和信息技術服務業用電量增速分別達到48.8%、17.0%，是拉動第三產業用電量增長的重要原因。

金融界報導，2026年全大陸能源工作會議，於2025年12月15日在北京召開，會議披露2025年7月和8月連續2個月單月用電量超過1兆度，在迎峰度夏期間成功應對電力負荷峰值考驗20次，超過上年水準。

中國電力企業聯合會統計與數智部副主任蔣德斌表示，全社會用電量首超10兆度，代表大陸用電規模穩居世界首位，成為大陸經濟發展進程中的一個重要里程碑。國家能源局有關負責人在會上介紹，「十四五」以來，大陸能源自給率從約80%提升至84%以上，建成了全球規模最大的可再生能源體系，能源體量規模居世界第一。

花旗銀行分析認為，在全球範圍內，AI數據中心、電氣化進程以及可再生能源併網，正大幅推高電力需求。

中信證券指出，大陸政策進一步指引並夯實了特高壓、柔性直流輸配電、數智化電網等環節的中長期發展機遇。同時從中短期看，輸變電設備領域呈現內外需景氣共振，結構性需求持續顯現，特高壓、智慧電網等環節將迎來景氣反轉。

華泰證券分析指出，全大陸統一電力市場的建設正在加速推進，預計「十五五」時期的電網投資規模將達到人民幣4兆元以上，相較「十四五」時期的人民幣2.8兆元顯著提升。其中，主網建設是助力全大陸電網網架實現互聯互通、搭建全大陸統一電力大市場的重要支撐，將是未來的重點建設方向。

