大陸建設首推南港高端居所 「衡岄」

台北房價板塊位移，南港是近年快速竄升的市場亮點，不僅成交量與討論度同步升溫，更被視為少數具備「持續型成長條件」的台北市區段。相較於其他蛋黃區價格高築，南港之所以能脫穎而出，關鍵不在短期題材，而是產業、交通與開發腹地規模三大條件同時到位，形塑出台北市罕見的核心城市發展結構。

穩定支撐剛性需求

產業聚落成形

南港房市能夠持續吸引自住與長期置產買盤來自產業動能。南港軟體園區、中信金融園區、經貿園區發展成熟，大量科技、金融與企業總部進駐，帶來穩定且高薪的就業人口，也讓南港房市需求結構以自住為主，而非短期投機。

市場觀察指出，當房市回歸理性，真正能支撐價格與成交量的，並非題材熱度，而是自住剛性需求。南港因產業人口持續進駐，購屋需求穩健，這也是南港能在市場盤整期中仍保持活絡的重要原因。

相較於大安、信義等傳統核心區高度飽和、仰賴零星都更，南港後續保有大尺度腹地開發，房價潛力被預期直追信義區。加上南港經貿特區街廓完整、道路寬敞，商辦、住宅、綠地與建設同時成形，已具備接棒信義計劃的發展實力。

從首波進駐到頂尖客層移入

南港迎來「第二代高端居所」需求

市場人士指出，南港經貿特區的住宅規劃已進入第二個階段。早期隨著軟體園區與經貿特區啟動，首波住宅供給多以「機能導向」為主，產品偏向中等規格定位。然而隨著南港經貿特區已然成熟，市場需求也開始出現質變。對建築品質、環境尺度與產品規劃更高期待的高端客層自內湖、信義區、大安區陸續湧入。此時，能滿足高端需求的住宅供給，反而相對稀缺。

大陸建設推出的「衡岄」，被市場視為南港經貿特區第二代高端居所。基地位於中信金融園區與南港軟體園區旁，屬於南港經貿特區內最後一塊可開發的住宅用地之一，站在產業、商業與生活核心的交會點，兼具靜謐居住環境與地標級住宅門牌，象徵南港住宅的升級版。

大陸建設「衡岄」更邀請全球地景建築巨擘挪威Snøhetta打造世界建築的視野，如回應南港山巒綠景的韻律美學、17樓整層空中會館規劃，加上取得耐震設計標章的加持，皆是南港經貿特區邁向信義計劃2.0的時代性指標作品。

房價結構穩健

成為資金與自住客回流熱點

從房價來看，南港的吸引力也與近年房市結構變化密切相關。過去幾年，雙北以外區域房價大幅上漲，部分區域漲幅接近倍數；相對之下，台北市整體基期高漲勢溫和。當市場進入盤整期，漲幅過快的區域率先量縮，資金開始回流至一級地段。加上新北市部份區域房價已站上3位數的情況下，南港以台北市門牌、完整機能與產業集中優勢，成為價格結構相對支撐的選項。專家認為，南港正處於「補位蛋黃區」的階段，具備向上銜接台北核心區價格帶的空間。

不只是題材

而是一個已熟成的城市區段

綜合來看，南港之所以成為台北房市焦點，並非短期話題所致，而是產業、交通、腹地與生活條件同步熟成的結果。當房市從追漲風潮轉為重視基本面，南港所具備的城市完成度，正好對應當前市場主流。在台北房價地圖重新洗牌的過程中，南港不再只是未來式，而是已經站在現在進行式的焦點區段，這也是南港能夠持續吸引市場目光，成為台北房市熱區的關鍵所在。