大陸強勢反制高市挑釁 東亞動盪

2025年11月中旬，東亞局勢驟然升溫。中國大陸針對日本首相高市早苗近期涉台言論與軍事動作，展開一連串強硬反制措施，從外交召見、軍事警告到經濟制約，全面施壓日方。這場突如其來的中日對峙，不僅揭示地緣政治的脆弱，也反映出中國大陸對主權議題的零容忍態度。本文將從日本國內軍國主義復甦、中國大陸的戰略回應、經濟與輿論戰的交鋒，以及未來可能的走向，進行系統性分析。

高市早苗上任後迅速展現強硬立場，公開聲稱若中國大陸對台動武，日本將行使集體自衛權，甚至不排除軍事介入。此番言論不僅突破戰後和平憲法的紅線，更引發大陸強烈反彈。與此同時，日本國內也同步釋出兩項重大軍事訊號：其一是公開展示5.8萬兵力與300架戰機的大規模軍演，演練內容涵蓋登陸作戰與遠程打擊；其二是自衛隊軍銜體系將重回「大佐」「中佐」「少佐」等舊制，象徵軍國主義符號的復活。

這些動作不僅是對大陸的武力示威，更是日本國內右翼勢力長期推動「正常國家化」的具體實踐。從歷史經驗來看，日本每一次對外擴張，往往始於內部軍事體制的重整與輿論鋪陳。如今的高市政府，正試圖重演這一歷史劇本。

然而，高市的言行不僅挑釁意味濃厚，也顯示其對區域穩定的漠視。在台海局勢本已高度敏感的情況下，貿然介入只會加劇衝突風險，甚至可能將日本捲入不必要的軍事災難。其立場雖可理解為鞏固保守派支持，但在外交現實與國際法框架下，無疑是極度不智。

面對日方挑釁，中國大陸迅速展開一系列反制行動。首先是外交層面，14日凌晨，大陸外交部副部長以「奉示召見」的最高規格，約見日本駐華大使金杉憲治，對高市言論提出嚴正交涉。這是大陸歷史上首次對日本採取此等外交手段，顯示最高決策層對此事的高度重視。

其次是軍事層面，中國大陸國防部發言人明確警告，若日方膽敢武力介入台海局勢，必將遭受「痛擊」。這一表態不僅是對日本的震懾，也是在為可能的軍事衝突預作鋪墊。有分析指出，若日方持續挑釁，不排除大陸會在東海或台灣周邊海域進行實彈演訓，甚至部署反艦飛彈與潛艦力量，形成實質封鎖態勢。

除了傳統的外交與軍事手段，中國大陸亦在經濟與輿論層面展開反制。14日晚間，大陸外交部與駐日大使館同步發布旅遊警示，呼籲大陸公民近期避免前往日本。此舉雖非禁令，卻已對日本觀光業造成實質衝擊。

根據日本觀光廳統計，2024年1至9月訪日外國人達3165萬人次，其中大陸遊客高達748萬人次，消費總額達5901億日圓，居各國之首。若大陸遊客大幅減少，將對日本觀光、零售、航空等產業造成連鎖打擊。

輿論層面，大陸媒體密集報導日方挑釁行徑，強調「日本正在複製盧溝橋事變的路徑」，警告其勿重蹈覆轍。同時，社群平台上也掀起抵制赴日旅遊與日貨的聲浪，形成強大民意壓力。

近期網路上出現一部以AI生成的影片，將高市早苗及其內閣成員塑造成「海盜艦隊」的領袖，搭配激昂歌詞與視覺特效，迅速吸引大量點閱與留言。影片中出現「燃燒吧高市艦隊」、「世界的中心」、「太陽不沉」等語句，強化民族主義色彩，甚至暗示日本外交與軍事擴張的正當性。

高市的強硬立場背後，無疑有美國的影子。川普政府重返白宮，對中國大陸採取更為強硬的圍堵政策，積極拉攏日本、韓國、菲律賓等盟友構築「印太圍堵圈」，日本被賦予更多前線角色。

中美博弈日益激烈，日本若選擇過度綁定美國，極可能淪為地緣政治的犧牲品。一旦台海爆發衝突，日本勢必首當其衝，成為戰火波及的前沿。（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授）