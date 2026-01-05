大陸強烈冷氣團來襲 嘉縣府籲農漁業做好防寒措施

中央氣象署預報，本週受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，1月5日晚上至11日清晨，早晚溫度偏低／嘉義縣府提供





中央氣象署預報，本週受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，嘉義1月5日晚上至11日清晨，早晚溫度偏低，晨間溫度恐低於10度，嘉義縣政府提醒農漁牧養殖業朋友及早加強防寒措施，避免出現損失。

養殖漁業應做好防範措施，包括魚塭加高水位、北側搭蓋防風棚，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。文蛤養殖池混養之虱目魚及不耐寒魚種必要時儘早採捕，浮於水面的魚應馬上移除，以防水質或池底惡化，造成2次災損。

水稻育苗場(圃)選擇避風處或設置防寒 (風)牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或秧苗，並隨時清除布上積水以防低溫凍傷，低溫後再掀開塑膠布。如有已插秧田區，田間灌溉水宜較深(水不得淹沒秧苗)，氣溫回升後則恢復淺水位。

果樹應加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋，低溫侵襲時對果園噴水；剛萌芽的果樹應注意防寒，可增加鉀肥以增加作物耐寒力，尤其香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘應更加留意，對已受害的果樹，應修剪寒害枝條與葉片及疏花疏果等措施。

不耐寒的蔬菜與瓜果類作物應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式達保溫防寒效果；未採收瓜果則套袋避免寒害。

花卉除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護，苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥增加耐寒力；當低溫來襲前及時在茶樹樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，可保護茶樹。

畜禽及幼畜禽應落實保溫管理，尤其地處山上、空曠地區、沿海地區的畜牧場應防範冷風侵襲。低溫易誘發動物緊迫，引致疫病發生，且口蹄疫、禽流感等病好發於低溫時節，請做好衛生管理操作，同時設置擋風設施，向風面風力強勁，門窗、牆壁、帆布應採堅固材質，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風環境，並落實生物安全措施防範疫病發生。



