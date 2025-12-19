大陸必勝客牛排吃起來像「肉末混果凍」 店員坦承：是打碎後合成的

大陸必勝客牛排近期因口感異常引發消費者質疑，被指為「合成肉」而非真正的純牛肉。大陸網友紛紛在社群平台抱怨牛排吃起來像「肉末混合果凍」，質疑是重組牛肉製品。陸媒實地走訪發現，這些售價約新台幣265至380元的牛排，成分表上除了牛肉外，還添加了大豆分離蛋白、明膠、牛肉粉等多種添加物。這場爭議為必勝客在大陸市場擴張計畫蒙上陰影，也引發消費者對食品透明度的關注。

陸記者前往門市調查，品嚐牛排後認為，與預期的口感差很大。（圖／上海東方衛視）

大陸社群平台上搜尋「必勝客牛排」，結果幾乎全是消費者的抱怨文章。許多網友表示牛排吃起來口感很奇怪，像是肉末混合果凍，懷疑這根本不是純正牛排而是重組牛肉。上海東方衛視記者前往實地調查，點了菜單上售價在新台幣265到380元之間的牛排。記者品嘗後確認口感確實與預期的牛排差異很大。

廣告 廣告

當記者詢問店員關於牛排的成分時，不同門市給出的說法並不一致。有店員坦承牛排「是合成的」，解釋道這是將牛肉打碎後與其他材料合成。店員隨後出示的配料表顯示，除了牛肉外，還包含一長串添加成分，如大豆分離蛋白、明膠、牛肉粉等多種添加物。

調查還發現，不只是門市供應的牛排，必勝客在電商平台銷售的牛排產品，配料標示同樣密密麻麻，讓許多消費者感到被欺騙。一位上海民眾表示，在一些商場裡同樣價格就能買到100%純牛肉，這種做法等於在隱性欺騙消費者。

上海復旦大學公共衛生學院教授厲曙光提出健康疑慮，他強調如果消費者吃了這些產品後出現過敏反應，甚至不知道是餐點中的哪種過敏物質導致，這實際上是一個被忽視的安全問題。

必勝客在大陸由百勝中國獨立營運，目前門店數已超過4000家，在比薩市場佔有率超過35%，穩居行業龍頭地位。公司計畫在2028年前將門店數擴張至6000家。然而，在積極拓展市場的同時，食材來源的透明度問題已成為消費者密切關注的焦點。

更多 TVBS 報導

加速都更腳步！北市9年來首度破百件 政府積極當橋樑

京華城辯論戰登場 「法庭公播」開始錄影

美布朗大學校園槍擊案 台灣留學生關燈躲桌下躲劫

平替奢華崛起！ 「培育鑽石」大陸爆紅 價差達10倍

