大陸惠台政策的務實路徑

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在「鄭習會」落幕之後，中共中央台辦隨即提出「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，此舉迅速在台灣政壇激起熟悉的對立反應：民進黨政府傾向視之為統戰操作，國民黨則多從經濟與民生角度予以正面解讀。朝野各自表述，固然反映其一貫立場，但若僅止於政治標籤的攻防，恐將再度錯失對台灣社會真正有利的政策調整契機。

民進黨政府過去對類似政策多採取高度戒慎甚至拒絕的態度，其考量一方面擔憂交流紅利被特定政黨收割，影響國內政治競爭；另一方面也顧慮政策背後可能隱含的統戰意圖。然而，若一概視為「洪水猛獸」，反而可能讓台灣民眾喪失實質利益。

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相較之下，國民黨長期主張擴大兩岸交流，但過去經驗亦顯示，若缺乏制度設計與監督機制，交流紅利容易集中於少數人，甚至形成所謂「買辦階級」，反而引發社會反感。

因此，國民黨若欲在此議題上取得更高公信力，首先必須展現「為國為民，而非為一黨之私」的態度。具體而言：

第一，應主動提出防止利益壟斷的制度設計，例如建立公開透明的合作平台，讓不同政黨、地方政府與民間團體皆可參與，避免資源集中於特定企業或派系。

第二，強化基層連結，下鄉了解民眾與產業實際困境。例如，目前仍存在的旅遊禁團令，使得業者難以全面恢復營運；農產品方面，水果與葉菜類在檢疫、通關與物流上仍面臨諸多限制。這些問題若未解決，再多政策利多也難以落地。

第三，可考慮成立專責對口單位或單一服務窗口，協助民眾處理兩岸交流中的實務問題，包括投資糾紛、法律爭議或行政障礙等。同時，也應建立回饋機制，將第一線經驗轉化為政策建議。

第四，國民黨亦應主動與其他在野勢力建立溝通平台，凝聚較為廣泛的社會共識。唯有擺脫「單一政黨主導」的印象，才能讓交流政策更具正當性與持續性。

更重要的是，兩岸政策不應永遠停留在朝野對立的循環。台灣內部已有多項重大議題陷入僵局，包括大法官人事、NCC與中選會委員任命、總預算以及軍購特別預算等，皆反映出政治互信的嚴重不足。在此情況下，兩岸交流議題更容易被操作為政治攻防工具，而非公共政策討論。

因此，朝野或可考慮以此為契機，召開國是會議，將兩岸交流納入更宏觀的國家治理框架中討論。透過制度化協商機制，釐清各方底線與共識，並建立跨黨派的監督與執行架構，方能避免政策隨政黨輪替而大幅擺盪。

最後，「十項措施」本身既非萬靈丹，也非洪水猛獸，其真正意義取決於台灣如何回應。民進黨若能從全面防堵轉向精準管理，國民黨若能從政治倡議走向制度建構，兩岸交流或許有機會擺脫過去「不是全有、就是全無」的困境。（作者為退休大學教師、新故鄉智庫協會理事）