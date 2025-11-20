日本與中國大陸因台灣議題再度走向對峙的鋼索。日本新任首相高市早苗一席「台灣有事」可能出動自衛隊協助的言論，像是畫破東亞平靜水波的刀痕，掀起巨浪。日本派外務省亞洲大洋洲局長金井正彰赴北京與中國外交部亞洲司長劉勁松磋商，意圖緩和情勢。

針對高市的言論，北京迅速定調為「嚴重挑釁」，第1招是在黃海展開為期3天的實彈射擊演習；第2招發布留學及旅遊示警，並且建議大陸公民基於安全避免前往日本旅遊。

這招對日本已造成龐大損失，1個周末陸客就取消了赴日機票49萬張。近年來，中國觀光客至日本激增，今年前3季就有750萬人次，消費金額也是各國當中最高。有學者擔心這一波觀光風暴損失可能超過2兆日圓，導致GDP下降0.36％。

北京19日已向日方通報將暫停進口日本水產品，有關恢復日本牛肉對華出口的磋商也已中止，接著還可以對日本實施稀土出口管制。日本從中國進口的稀土占7成，重稀土更高達9成，大陸若真的實施出口管制，日本的半導體、電子與車廠都難以全身而退。中國的戰狼外交有了更堅挺的姿態。

習近平上台以前，大陸外交路線溫和。鄧小平時期韜光養晦、以經濟建設為中心，甚至願意擱置釣魚台爭議；江澤民時期是和平崛起、融入全球化；胡錦濤時期則主張「互利共贏」與「和諧世界」。

習近平初任國家領導人時外交路線尚稱溫和，但在2018年後轉趨強烈，外交官在推特、記者會上以激烈言辭反擊西方批評；強調民族自信與制度優越，以「鬥爭精神」取代以往的「低調外交」。最近對美國施加關稅的回應也是以明確、快速、且多線並行的做法提出反擊。像是早已備妥的一套工具箱，在壓力一來時迅速展開。其中最具震撼性的，是將多項稀土納入出口管制，一旦收緊，美方從半導體到電動車的生產鏈都可能面臨斷供風險。

其次，北京同步強化進出口許可制度，擴大監管範圍，中國商務部在回應美國威脅對中加徵100％關稅時明言：「我們不想戰，但也不怕戰」。經過幾番回合後，川普果然願意降低關稅。

其實中國戰狼外交有跡可循，兩項是痛點，觸碰此線必定後果嚴重。第一是主權完整：台灣、西藏、新疆、南海主權，絲毫不能有所妥協；其次是政權合法性：專制、獨裁、人權等批評，關乎共產黨統治正當性。觸及這兩個議題，大陸必然強烈反擊。至於其他議題的批評：經濟放緩、人口危機、國家形象等，中國不會太在意。

其實有實力的大國，哪個不實施戰狼外交？只是名稱不同，手法各異。觀察川普的外交作為，不只戰狼外交，更是瘋狗外交了。當下的年代，各國都該有所警惕：不要輕易踩到彼此的痛點。

尤其台灣對高市的發言，更應該審慎以對。當然，除非美國允許，日本不會為台灣捲入與大陸的直接衝突。台灣更不能隨著情緒起舞，對於中日之間的歧見，任何公開的選邊都會讓自己成為風口浪尖。