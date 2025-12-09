大陸指台已被「七重鎖定」！外交部反擊：鎖定七千次也不會成真

中國大陸外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德福（Annalena Baerbock）會談時表示，台灣自古以來就是中國領土，並在政治、法理上已被「七重鎖定」。對此，我外交部發言人蕭光偉今天（9日）駁斥，「這樣的鎖定，即便鎖定七百次、七千次也不會成真」。

外交部發言人蕭光偉反擊大陸「七重鎖定」的說法。（資料照／中天新聞）

王毅在會談中向瓦德福強調，日本現任領導人日前發出台灣有事日本就可以使用武力的言論，他批評此舉嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序。王毅所提到的「七重鎖定」，包括《開羅宣言》等多項政治上、法理上的條約聲明。

大陸外交部長王毅8日在北京同德國外長瓦德富爾會談。（圖／新華社）

蕭光偉在記者會上反駁陸方論述，並指陸方所謂的「鎖定」，實際上可解讀成持續慣性扭曲相關國際文件，只說了自己有利的地方，其不符其立場的則一概否認。他重申，二次大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代了《開羅宣言》、《波茲坦公告》等政治文件。

蕭光偉強調，《舊金山和約》並沒有將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，因此台灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法也已獲得國際主要民主國家的肯認。他表示，德國外長瓦德福今年已經數次引用聯合國憲章禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，並一再重申台海和平穩定的重要性。

大陸外交部長王毅指台灣的地位已經被「七重鎖定」。（圖／美聯社）

蕭光偉指出，德國相關論述彰顯該國對國際法以及以規則為基礎之國際秩序的重視，陸方的任何片面不實主張、軍事威脅，都不利台海與整體區域的安全繁榮。

