大陸攤販賣「力雞」 真身竟是水果界人氣王
[NOWNEWS今日新聞] 荔枝季節到了，有民眾在大陸街頭看到攤販招牌寫著大大的「力雞」兩字，整個人問號臉——這到底是什麼東西？
有網友在臉書社團發文求解，附上的照片顯示，小販用發泡膠板寫著「力雞2斤10元、好甜、個個包甜、個個小核」，看起來像是某種食物促銷，但「力雞」三個字怎麼想都對不上號。
答案揭曉：其實就是荔枝
仔細看照片背景，攤位後方堆滿的全是荔枝。原來用普通話讀「力雞」，發音跟「荔枝」幾乎一模一樣——這是小販的諧音招牌，只是字面上完全猜不到。
網友看完笑成一片，討論起這究竟是不是刻意的行銷手法。有人覺得「有頭腦，吸引眼球生意自然來」、「寫荔枝根本沒人會多看一眼，錯別字才能引流」；但也有人覺得本末倒置，「看字看不懂，但看圖一秒就懂，乾脆不寫字算了」。事實上不只「力雞」，還有小販把荔枝寫成「雷雞」，看來這個諧音梗在當地頗有市場。
荔枝雖甜 吃多了真的會「上火」
雖然這個招牌讓人笑噴，但中醫師也提醒，荔枝性質溫熱，吃多了容易出現燥熱症狀，包括長痘痘、口腔潰瘍、牙齦腫脹、睡不安穩等問題。
註冊中醫師建議，體質偏燥熱的人每次最多吃5至6粒，一般人則建議控制在10粒以內，否則嚴重可能出現喉嚨灼熱甚至便秘。中醫師也分享，去年這個時節就有不少人因為一口氣吃太多荔枝，隔天立刻喉嚨痛到要看醫生。
此外，荔枝和榴槤都屬溫熱性質，最好別同時吃，否則「熱上加熱」。如果真的很想吃，建議搭配西瓜、綠豆沙這類偏寒涼的食物一起吃，平衡一下體質。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
奶奶每天嗑「玉荷包」昏迷送醫！營養師示警吃荔枝3風險
台灣荔枝價格狂降！僅剩三分之一 農糧署教保存3招：可放一個月
荔枝如何保存？譚敦慈曝私房保鮮法：放7天像剛買 不怕長霉發黑
其他人也在看
2026世足賽賽程：6月13日美國、加拿大開幕戰時間、直播轉播線上看管道總整理 重點一次看！【2026年國際足總世界盃】
2026年第23屆國際足總世界盃於台灣時間6月12日至7月20日舉行，48支球隊角逐大力神盃。
虎航台北飛往札幌班機通報「駕駛艙冒煙」 緊急降落北海道新千歲機場
日本媒體報導，日本北海道新千歲機場事務所等單位表示，一架從台北出發的台灣虎航234號班機，通報「機艙內冒煙」，今天上午11時（台北時間10時）左右緊急降落於新千歲機場的B跑道，因不明原因停在跑道上。
國泰金股東會》蔡宏圖談展望：外部環境複雜 「非常重視台股發展」
國泰金（2882）今（12）日上午舉行股東會，董事長蔡宏圖致詞時談到對宏觀經濟的看法，他說，每年都會發生無法想像的事情在世界各地發生，所幸今年AI相關科技進展快速，增加不少實際應用的具體方式，且台灣股市可說是全球表現亮麗的股市，多數由科技成份股帶動，傳產增長有限。外在環境很複雜，作為投資機構，國泰金控非常重視股市的發展。
富邦金股東會》蔡明興為股價抱屈「現在蠻低的」 明年股利有望比今年更高
富邦金（2881）今（12）日上午召開一年一度股東會，今早股價寫129元歷史新天價，但董事長蔡明興會後被問到股價他仍然「報屈」，舉1~5月「調整後」每股獲利破11元來看，他說「現在股價蠻低的」，只走了五個月，還有七個月時間可以努力，創造更好的佳績」，估12倍是富邦金合理本益比，相較科技股，富邦金「相對非常便宜，甚至有偏低的現象」，至於展望明年股利，他也很明確表示，會比今年更高。
以為發票中400元！他填完卡號、OTP驗證碼想領獎 秒被盜刷2.4萬元
內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，當時他收到一封自稱某知名購物平台的電子郵件，信件標題寫著「電子發票中獎通知」，點開信件查看，內文提及他先前網購的電子發票中獎400元，指示他點擊連結兌換獎金。當事人表示，他平時網路購物次數多，就沒有多想...
「愛你的不好，它就會變美！」張柏芝46歲金句爆紅：45+才是女人最有魅力的時候
從「玉女掌門人」到三個孩子的媽媽，張柏芝近期在《L'OFFICIEL HONG KONG》6月號專訪與「雅迪摩登之夜」生日舞台上暢談自我。她在一句「你要愛你的不好，你要愛你的不美」中引發共鳴，成為女性自愛的金句，也讓她通透從容的形象深植人心。
「六月狂谷」超神！官網公布最新打者排行從10名外衝上第2
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇超級球星大谷翔平在道奇對戰海盜的最終戰中繼續出戰，3局上開轟敲出陽春砲，幫助道奇先馳得點，本季第13轟出爐，展現「六月狂谷」的威力，大聯盟官網也公布最新打者實力排行，大谷近期的火燙手感也擠進排行榜前3名。
【Hot台股】國巨漲停鎖不住拉回半根...網哀「國家巨人要倒了嗎」 專家這樣看
「國家巨人要倒了嗎」「國巨881是在股民說再見嗎」「國巨一看就有人賣」「外資砸國巨 投信們還不把外資的聯電砸爛」「國巨緩跌給你加碼的 憨憨難道要等1000才要追高嗎？」
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
台中人久等了！全台最難訂Buffet「島語台中漢神店」7／18開幕
台中人久等了！全台最難訂Buffet「島語」台中漢神洲際店將於7月18日開幕，訂位資訊將於近期公告，島語台北大巨蛋店預計今年下半年登場；另外，欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」開幕，即日起開放訂位，6月底前「全餐期免收10%服務費」。
快訊／國家警報響！大雷雨示警區域一次看 「3縣市」大雨特報下到晚上
國家警報響！中央氣象署今（12）日11時15分，針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪發布「災防告警」，持續時間至13時14分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。稍早，發布兩則大雷雨即時訊息；10時20分發布「3縣市」大雨特報，影響時間至今日晚上。
夏季電費狂飆？專家揭：冷氣多「這步驟」除黴現省30%
夏季電費狂飆？專家揭：冷氣多「這步驟」除黴現省30%
尹衍樑今追思禮拜！潤泰公主嘆「人生被按下慢速鍵」 親揭未來規劃
潤泰集團總裁尹衍樑於5月26日凌晨4時21分，在台北榮民總醫院不敵病魔安詳辭世，享壽76歲。家屬於今（12）日舉辦追思禮拜。「潤泰公主」長女尹崇恩吐露近況，透露最近一個人獨自看著淡水河發呆，「人生彷彿被按下了慢速播放鍵。」同時也分享了未來動向，未來會帶著父愛繼續前行。
綠智庫民調：賴瑞隆領先柯志恩17.8% 陳致中嘆：柯的豬隊友多
[Newtalk新聞] 2026縣市長選舉進入倒數，新台灣國策智庫繼發布台北市長參選人民調後，今（12）日再發布高雄市長參選人民進黨賴瑞隆、國民黨柯志恩的最新民調。據民調數據指出，賴瑞隆支持度達46.2%，領先柯志恩的28.4%，兩人相差17.8%。 針對高雄市長參選人的支持度，數據結果顯示，賴瑞隆支持度達46.2%，並以第五選區、40歲以上、教育程度為國中、政黨傾向為民進黨的比例較高；柯志恩支持度為28.4%，並以第八選區、20至39歲以上、教育程度為專科、政黨傾向為國民黨/民眾黨的比例較高。未表態者達25.4%。凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，柯志恩尷尬的地方在於「豬隊友多」，如國民黨主席鄭麗文的不滿意度飆近六成（58.4%）、政黨被質疑擋潛艦預算、《財劃法》爭議中被認為擋預算。但陳致中也肯定柯志恩的地方耕耘，不會像部分候選人「選完就走」；柯志恩也開始走「尊邁（陳其邁）」路線，她曾說過「陳其邁做得很好」、「自己更適合當陳其邁的接棒者」，所以她走這個路線也是希望爭取更多選民的支持。 至於會比較看好誰當選？民調指出，看好賴瑞隆者有53.6%，看好柯志恩者有25.3%，未表態者21.1%
賴清德提名監委 蔣萬安質疑：民進黨長年主張廢監院 籲藍白否決全部名單
總統府昨天公布總統賴清德提名監察委員名單。台北市長蔣萬安今天表示，現在重點是監察院存廢問題，非人選問題，廢除監察院是民進黨長年主張，他也認為應廢監察院，建議藍白否決全部監委提名名單，凍結監察院運作後，爭取朝野共識修憲。
賴清德、魏哲家同框 出席屏東科學園區半導體供應鏈專區動土典禮
屏東科學園區半導體供應鏈專區今（12日）舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家與供應鏈廠商等產官學研代表都將出席，Yahoo新聞全程直播。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
賴總統甫訪問！傳史瓦帝尼總理盼與中國建交 外交部光速打臉：台史邦誼穩固
即時中心／連國程報導總統賴清德5月突破中國打壓，然而根據《三立新聞網》報導，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）正推動提案，有意與中國建交，引發友台議員反彈，我駐史瓦帝尼代表梁洪昇也向對方表示強烈反對。
張書偉涉閃兵出庭！被追問「地中海貧血」全程沉默
即時中心／林韋慈、許雯絜報導男團Energy成員張書偉涉嫌閃兵一案，遭新北地檢署起訴並建請量處2年8月徒刑。新北地方法院今（12）日上午開庭審理，傳喚張書偉出庭應訊。張書偉上午約9時許，在律師陪同下抵達，面對守候媒體詢問時未發表回應，隨後快步進入法院。
早盤噴漲1200點，台股驚天逆轉？川普TACO助攻 內行：大盤脫困要看「這類股」
美伊戰事情勢瞬息萬變，美國總統川普（Donald Trump）原揚言將對伊朗發動猛烈空襲，不久後於台灣時間（12日）凌晨宣布，撤除對伊朗的打擊計畫，在川普「TACO」下，美股隨後大漲作收，台指期夜盤同步噴漲逾千點，這也讓台股今開盤也飆漲超過1200點。對此，財經臉書粉專「股海老牛」在盤前以「TACO取消空襲；台股破底翻」為題指出，美股上演絕地大反攻，而昨日盤......