大陸新疆連霍高速發生重大交通事故 12輛車連撞已造成9死7傷

▲大陸新疆連霍高速公路冬季常因惡劣天氣造成重大傷亡的交通事故。

【本報大陸新聞中心 報導】大陸連日因為極冷空氣造成惡劣氣候影響交通，在新疆的連霍高速公日就發生重大交通事故，12輛車連撞，已造成9死7傷！據陸媒報導，主因是團霧與暗冰的致命組合，讓連霍高速再釀悲劇！特別提醒民眾，冬季行車需警惕突發天氣，保持車距、避免夜間趕路。

據報導，12月6日晚，G30連霍高速K3906公里處發生的重大連環追尾事故，便將這兩種風險形成致命性車禍。當日晚上22時許，新疆塔城地區烏蘇市附近70公里的高速路段，原本寂靜的夜被突如其來的團霧籠罩。這種秋冬季節常見的天氣現象，具有突發性強、能見度極低的特點，短短幾分鐘內，路面能見度便降至幾十公尺甚至十幾公尺。

更危險的是，冬季夜間地面溫度早已低於零度，團霧帶來的水汽迅速在路面凝結，形成了難以察覺的暗冰——這種透明薄冰與柏油路面融為一體，車輛駛過極易失控，就像在無摩擦力的路面滑行 。災難在雙重風險疊加下猝然發生，相距僅1公里的兩個路段先後傳來劇烈撞擊聲，12輛行駛中的車輛（5輛大型貨車、7輛小型轎車）連環相撞，最終，這場事故造成9人遇難、7人受傷。

陸媒報導說，在冬季的高速公路上團霧與暗冰，如同潛伏的「隱形殺手」，總在不經意間釀成悲劇。「連霍高速」作為連接東西部的交通大動脈，部分路段地形複雜，疊加車流密集、貨車占比高的特點，安全風險一直備受關注。有網友梳理發現，該高速部分路段頻繁出現團霧，且部分長下坡、臨水臨崖路段缺乏足夠的預警設施，長期處於高負荷運行狀態 。

這條「連霍高速」已經有多次發生重大傷亡事件，包括：2023年7月，連霍高速甘肅張掖段K2089公里處曾發生8死6傷的嚴重事故，肇事貨車因嚴重超限超載，在長下坡路段制動失效，連續碰撞排隊車輛；2024年11月，該高速甘肅段又因追尾引發3車起火，同樣造成不小損失。（圖片翻攝網路）