大陸施壓 暫停進口日本水產

日相高市早苗的「台灣有事論」爭議燒向日本農漁產品。日媒報導，大陸19日上午已正式叫停進口日本水產品，更傳出牛肉輸陸的磋商也已凍結。大陸外交部昨證實暫停日本水產品，直言「當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」並放話日方若一錯再錯，北京將不得不採取進一步措施。

日本共同社報導，大陸19日上午透過正式外交管道向日方通報，將暫停進口日本水產品。相關人士稱，「中方主張有必要就福島第一核電站處理水進行監測」。此舉被解讀為針對高市早苗「台灣有事論」的反制措施。

大陸外交部發言人毛寧19日在記者會上解釋，日方此前承諾履行輸陸水產品的監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸陸的前提條件，「但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。」

毛寧表示，由於高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起大陸民眾強烈公憤，「當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」

日本政府2023年8月批准福島第一核電站核廢水排入近海後，北京便以食安為由，下令禁止日本水產品進口。隨著之前陸日關係回溫，大陸海關總署今年6月29日先公告，福島核廢水監測結果未見異常，7月17日正式批准恢復北海道和青森縣等37個地區水產品進口大陸，許可種類包括鮪魚、扇貝等449種水產品，但不包含福島縣、東京都等10地。

日本農林水產大臣鈴木憲和11月7日高調宣布，本月5日已向大陸出口6噸北海道的冷凍扇貝，當時預告600公斤的青森縣產鹽漬海參，也會在數天後輸往大陸。

然而，不只水產品遭禁止輸陸，共同社19日傍晚最新報導更透露，「根據中國方面的意向，恢復日本牛肉對華出口的政府磋商已中止。」

日本因爆發狂牛症，大陸自2001年9月起便禁止日本牛肉進口，2019年雙方雖簽署《動物衛生檢疫協定》，但陸方遲未啟動生效流程，直到今年7月大陸副總理何立峰訪日，上述協定才生效。但如今兩國關係急轉直下，「和牛禁令」要解除恐怕還得再等等。

毛寧19日也表明，日方應當收回錯誤言論，以實際行動維護中日關係的政治基礎，否則中方將不得不採取進一步的措施，「如果日方一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。」