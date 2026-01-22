大陸旅遊好玩嗎？一票過來人認證「海放國旅」 最大缺點曝光

近年來許多人覺得國旅CP值太低，因此紛紛選擇出國旅遊，根據觀光署統計，去年1到11月出境旅客人次為1738萬239人次，目的地以大陸17%為第二名。一位網友近日發現，有人大讚大陸旅遊體驗，好奇是否比台灣國旅更好玩？貼文曝光後引發熱議，許多人大讚大陸物價便宜、風景名勝相當特別，不過最讓人詬病的就是「人太多」。

原PO在PTT發文表示，他在網路上看到有人分享大陸旅遊經驗很棒，雖然他自己從沒去過大陸，只能透過網紅的旅遊影片略知一二，因此相當好奇，「說真的對岸旅遊體驗有比台灣好嗎？」

對此，許多過來人紛紛回應，「物價便宜＋異文化體驗當然贏國旅啊」、「以景觀跟風景區的服務，應該海放台灣」、「光自然風景就贏台灣了吧」、「要草原有草原，要沙漠有沙漠，要山要山」、「要慎選啦，傳統名景色去走走不錯」、「風景真的很漂亮，東西好吃」、「地大物博，先天物理條件就擺在哪」、「你先小三通去一趟廈門，就會知道兩岸硬體、軟體、觀光品質的差距」。

不過也有不少人直指缺點，「差就差在人太多，到哪裡都一堆人，有時候就會覺得很阿雜」、「以景觀跟風景區的服務，應該海放台灣，但是人太多，有時候遇到素質不好的，煩」、「物價便宜，景觀有整治，但人多、菸味濃，素質差異很大」、「餐廳東西好吃，價格便宜，我不是講路邊攤，但是去哪人都超多，就算是華山上也一樣」、「景點真的棒，但人文素養太差，到處都在抽菸、吵架、插隊」。

