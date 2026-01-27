大陸旅遊體驗海放台灣？鄉民狂讚「2優點」：當然贏國旅 但有2致命傷

近日有網友在PTT提問「對岸旅遊體驗有比台灣好嗎？」引發熱論，不少去過的人紛紛狂讚「景觀美、物價低」。圖為重慶。圖／許苡晴攝

台灣國旅住宿價格居高不下，景點缺乏新意，「CP值低」的議題屢屢成為網路熱話，不少民眾寧願多貼一點錢出國，也不願在國內當「盤子」。而在日韓旅遊當道之際，近日有網友在PTT拋出疑問「說真的，對岸旅遊體驗有比台灣好嗎？」話題一出瞬間引爆熱議。雖然許多鄉民直言大陸在「壯麗景色」與「物價」上徹底輾壓國旅，但也有不少過來人點出當地的「致命缺點」，認為旅遊品質其實參差不齊。

網紅影片引好奇：真的有那麼好玩？

一名網友在PTT八卦板發文表示，最近網路上關於大陸旅遊的討論度頗高，許多人都說體驗超棒。原PO坦言自己從未去過，但看了網紅「館長」陳之漢的相關影片後，似乎能略知一二。但他心中仍有存疑，因此好奇詢問廣大鄉民「真的有比較好玩嗎？」

優點派：大山大水+超高CP值「贏國旅」

貼文曝光後，大批網友一面倒指出，若單論「自然景觀」與「旅遊成本」，台灣國旅確實完全無法比擬。許多去過的網友表示，中國大陸的地理條件先天優勢巨大，「要草原有草原，要沙漠有沙漠，大山大水真的沒話說」、「去年去重慶，那個景真的沒話說」、「廈門光是一個黃厝海灘就屌打墾丁了」、「人家夜市光乾凈整齊，就屌打台灣」、「文化底蘊、歷史遺跡、自然景觀，贏麻了」、「他們山景很屌，去過後回來看玉山都沒感覺」、「以景觀跟風景區的服務，應該海放台灣」。

除了景色，花費也是一大誘因，不少人直誇「計程車便宜到哭，食物也很便宜，對台灣來說那邊也是魔幻異世界，所以還可以啦！」、「光比住宿成本就屌打台灣，同等級飯店價格少一半」、「在台灣玩一天的錢，那邊可以玩三天」、「物價便宜+異文化體驗當然贏國旅阿！」

大陸旅遊體驗海放台灣？網友持兩面看法。圖／翻攝自PTT

勸退派：人山人海+到處菸味「體驗極差」

然而，在一片讚聲中，也有不少網友持不同看法，直指大陸旅遊的「軟體素質」仍有待加強，尤其是「人潮」與「衛生習慣」是最大雷區，「知名景區人超多，體驗很差」、「差就差在人太多，到哪裡都一堆人，有時候就會覺得很阿雜」、「什麼地方都要門票而且人太多了，品質怎麼會好」、「到處都菸味」、「缺點就是老人還是蠻多沒水準，抽菸、吐痰老害還是不少」、「他們連室內都不禁菸」、「人太多，要挑時間去，14億人不是開玩笑的，光想想就頭皮發麻」、「景點真的棒，但人文素養太差，到處都在抽菸、吵架、插隊」

看重CP值選對岸 在意素質選日韓

綜合網友意見，若遊客追求的是壯闊的自然美景、歷史古蹟以及高CP值的食宿，大陸確實是比台灣國旅更具吸引力的選擇，甚至被形容為「魔幻異世界」；但若無法忍受擁擠的人潮、無處不在的菸味以及較差的衛生習慣，那麼這趟旅程可能會變成一場災難。兩派觀點各有立場，也再次凸顯了台灣國旅在價格與競爭力上面臨的嚴峻挑戰。



