大陸暫停日本水產品進口 林佳龍：關鍵時刻要挺日本

大陸官方以「放射線檢驗不充分」為由，全面暫停辦理日本水產品進口手續，外交部長林佳龍今（20）日表示，大陸利用經濟脅迫霸凌他國的案例不勝枚舉，台灣在此關鍵時刻應該支持日本，共同阻止大陸的霸凌行為。

林佳龍。(圖/中天新聞)

據了解，日本水產品在2週前才剛恢復對大陸的出口，但大陸官方於19日突然向日方通報停止水產品進口，導致中、日關係進一步緊張。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長林靜儀，報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。

高市早苗。(圖/美聯社)

林佳龍在會前受訪時說，大陸過去對台灣就曾採取文攻武嚇、操弄貿易投資及觀光旅遊等手段，「一切都武器化是不文明、也是不民主的做法」。他表示，台灣在此關鍵時刻要支持日本，有效穩定局勢，阻止大陸的霸凌行為。

此外，針對蕭美琴副總統日前接受立陶宛網路媒體「15min」專訪時，提到威權國家間合作跡象的說法，林佳龍指出，中、俄可說是「動盪軸心」，這已是世界公認的事實，北約元首峰會聲明也曾提及，俄羅斯攻打烏克蘭能持續這麼久，背後關鍵推手就是大陸。

林佳龍表示，理念相近的民主國家必須更加團結，共同因應威權擴張，以及改變以規則為基礎的國際秩序企圖。

