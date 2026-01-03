大陸曝光住家衛星照嗆「哪裡逃」 沈伯洋：展現集體自卑

大陸曝光住家衛星照，沈伯洋回嗆，展現的是中國對民主台灣的集體自卑。（圖：沈伯洋臉書）

大陸重慶市公安局去年底以涉及《分裂國家罪》為由，對所謂的「台獨頑固分子」沈伯洋立案偵查並發動全球追緝後，大陸社群及官媒最近又散播沈伯洋的住處和辦公室的衛星影像，直接標明靠近大安森林公園；嗆「台獨頑固分子哪裡逃！」對此，沈伯洋今天（3日）表示，中國大陸標註的是沈伯洋的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑。

沈伯洋在臉書貼文表示，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降，這幾天中國又對沈伯洋「精準打擊」，早在軍演結束時，中國腳本就啟動了。原因很簡單：軍演無效、股市還漲，加上沈伯洋持續拆解國防謠言，對方可能惱羞成怒，決定直接針對個人。

廣告 廣告

沈伯洋指出，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版：從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾。這三天他都懶理，只是靜靜看戲，順便把跟風起舞的帳號再次完成盤點歸檔。

沈伯洋說，「中國在等什麼？他們在等我恐慌，批評他們衛星圖的畫質或地點錯誤」，就可順勢拋出更清晰的照片，製造「處處是眼線」的恐懼。但他們錯了，這種心理戰在台灣毫無效果。

沈伯洋直言，中國標註的是他的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑，最後，對於前些日子還在那邊嘴行車記錄器的，沈伯洋不會說你是協力者，因為你們層次還差的遠，但在學術上，這有個專有名詞，叫做：「有用的笨蛋」（Useful Idiots）。