大陸曝光2026徵兵計畫！「大學生、懂雙語」成搶手對象

大陸2026年徵兵工作視訊會議今天在北京召開，曝光今年徵兵計畫，按照規劃，今年將徵兵兩次，對象以大學生為主，尤其是應屆畢業生，而懂雙語、因公犧牲人員子女等將是優先招募對象。

大陸曝光今年徵兵計畫。（圖／美聯社）

《新華社》報導，根據會議曝光的徵兵計畫，2026年徵兵分為上下半年2次進行。上半年徵兵時間為2月24日至3月31日，下半年則為8月15日至9月30日。徵集對象以大學生為主，尤其是各級學校的應屆畢業生。

年齡條件方面，男性須在2026年年滿18至22歲，普通大學大學部、專科畢業生及符合畢業條件的畢業班學生，年齡可放寬至24歲；研究生畢業生及在校生可放寬至26歲；初中學歷的男性不超過20歲。女性年齡為18至22歲，全日制研究生畢業生及在校生可放寬至26歲，上半年報名的普通大學大學部、專科畢業生可放寬至23歲。

會議並指出，烈士、因公犧牲或病故軍人的子女、兄弟姐妹，以及現役軍人子女，在符合條件的情況下將優先批准入伍。在搶險救災和災後重建中表現突出的優秀青年，也將被優先考慮。此外，將加大對雙語人才、學歷程度較高、綜合素質突出的青年徵集力度，革命老區則鼓勵更多紅軍和復員軍人後代報名參軍。

