大陸棋聖聶衛平過世享壽73歲 擂台賽11連勝打破日本長期壟斷

有大陸圍棋「棋聖」之稱的聶衛平，1月14日晚間因病過世，享壽73歲。

大陸媒體證實，圍棋「棋聖」聶衛平，昨（14）日於北京辭世，享壽73歲。聶衛平曾以中日圍棋擂台賽11連勝震撼棋壇，同時打破日本長期壟斷圍棋界，不但靠一己之力，改寫大陸圍棋史，也成為一代人心中的精神象徵。（葉柏毅報導）

據大陸「中國青年網」報導，1月15日，聶衛平之女聶雲菲發佈訃告，表示聶衛平因病醫治無效，於2026年1月14日晚間10點55分與世長辭，享壽73歲。

據報導，聶衛平1952年出生於河北深縣，自幼在北京接觸圍棋，在接受系統訓練之後，逐步嶄露頭角。1960年代，他拜大陸國內頂尖棋手為師，正式踏入職業棋壇。

1970年代中後期，聶衛平在大陸全國賽事中，毫無敵手，1975年大陸全運會，以14連勝奪冠，其後數年間，幾乎橫掃國內外重要比賽。1979年前後，他連續拿下多項圍棋大賽冠軍，被視為大陸圍棋界世代轉換的重要標誌。1988年，聶衛平獲大陸頒授「棋聖」稱號，成為大陸圍棋史上最具象徵意義的人物。