台股2025年封關收紅，再創歷史新高，全年漲幅高達25.7％，且連續3年指數漲幅超過2成。本周五，2026年開門繼續大漲，讓去年賣超6000億元的外資傻眼，說好的AI泡沫呢？說好的地緣政治風險呢？何以台股漲得比過去的科技泡沫、網路泡沫、美國房地產泡沫還誇張？

答案肯定與人工智慧（AI）脫不了關係。但如果只有美國AI算力和大語言模型（LLM），由於應用場景有限，股市想像空間必然有限。事實上，這一波全球AI相關科技股源源不絕的上漲動力，重點還在全球「具身智能」產業百花齊放，其中更包括百萬級別的中國工程師研發團隊，雨後春筍般成立百餘家機器人公司，在各種應用場景的深化創新。

去年春節聯歡晚會機器人的「扭秧歌」、4月的半程馬拉松比賽、8月的世界機器人運動賽，是走向公眾視野的機器人。此外，從倉儲物流機器人的高效運轉，到家庭服務機器人的貼心協助；從協助負重的機器狗，到知心陪伴的仿真人，具身智能正以百花齊放之勢，滲透到人類生產生活的各個角落。而這千萬場景背後所需的聽覺、視覺、觸覺、平衡等感知，及算法、算力，甚至冷卻散熱的軟硬體基礎建設，都少不了台灣相關AI公司的影子。

大陸驚人的優秀工程師隊伍與數量眾多的超大城市，在供給方和需求方都給具身智能的嘗試錯誤提供良好環境。美國智庫「安全與新興科技中心」近期發表《中國的具身人工智慧：通往通用人工智慧的道路》報告提出類似觀察。與歐美將LLM視為通用人工智慧主要甚至唯一路徑的觀點不同，中國頂層設計與科學界形成了一種戰略共識：純粹的大語言模型存在「缺乏物理世界根基」的瓶頸，而將AI「具身化」於機器人、車輛等物理實體中，通過與環境交互學習，是邁向更通用、更可靠智能的必經之路。

因此展望短中長期的未來，通用人工智慧的物理化身還將層出不窮。不管是製造業升級、服務業變革，家庭個人助理，特殊作業環境都有可能實現商業化落地，解決製造業、服務業、連鎖店、消費者的各領域實際痛點。

當然，懷疑論者也舉出了不少繁花之下的荊棘，特別是人形機器人的商業挑戰與制約，包括運動控制難題、感知理解受限、多模態融合困難等。加上不少從實驗室到產業化的現實障礙，一旦企業無法將AI應用驅動的創新落實為可盈利的商業模型，那麼投資人可能爭相離去，形成金融投機史泡沫的最新版本：AI泡沫。

台股3年長紅，見證著具身智能的百花齊放，也目睹AI從虛擬世界走向物理世界的重要轉折。當前，該行業正處於爆發前夜的關鍵期：技術路線尚未收斂，商業模式仍在探索，市場格局遠未定型。但全球範圍內，從實驗室突破到產業化應用的競賽已經展開。

當前各處綻放的具身智能之花，是否真能繁花似錦造福人類，還需要技術、資本、政策和社會的共同努力澆灌。可以肯定的是，當這些分散的花朵最終連接成一片智能生態時，人類文明將迎來一個全新的發展階段。（作者為香港中文大學金融系副教授）