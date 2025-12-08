大陸殲-15戰機火控雷達鎖定日機！日澳防長並肩跑步行動互挺

大陸首度在台灣海峽淺灘海域，進行搜救應急演練。 （圖／CCTV+）

大陸軍事動作頻繁引發區域緊張情勢，日本防衛省指控解放軍「殲-15」戰機兩度以火控雷達鎖定日本戰機，CNN分析此舉代表有攻擊意圖。中日關係持續緊繃之際，大陸不僅首次在台海淺灘海域進行搜救演練，引發海巡署強烈批評，更與俄羅斯時隔8年後再度舉行反導彈聯合演習。日本面對挑釁積極尋求盟友支持，澳洲防長明確表態力挺日本，兩國防長更透過並肩慢跑展示緊密關係。

大陸近期在台灣周邊海域軍事動作頻繁，首次在台灣海峽淺灘海域——澎湖西南方進行搜救演練。演練中，大陸大型巡航救助船「東海救115」與「海巡06」救助船一左一右，對著中間的運輸船不停灑水，模擬失火緊急救援。大陸除公布演習畫面外，還強調這是執法行動。對此，海巡署嚴厲批評，認為這是侵擾台灣的行為。

同時，大陸與俄羅斯在俄境內舉行第三次中俄反導彈聯合演習。大陸央視新聞表示，此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。值得注意的是，這是時隔8年後，大陸再度公布與俄羅斯舉行反導彈演習。雖然雙方沒有公布演習細節與代號，但此舉被外界解讀為兩國軍事合作升級的訊號。

中日關係持續惡化，CNN主播Ben Hunte報導，日本指控中國軍機於週六（12月6日）2度以火控雷達鎖定日本航空器。他強調，火控雷達是引導武器的系統，啟用可能代表攻擊意圖。日本防衛省首次公開F-15戰機兩度遭解放軍殲15鎖定的情況。資料顯示，火控雷達實際是利用雷達掃描和火力控制系統，提供距離、方位、高度等參數，並控制和引導武器發射，是戰機攻擊前的關鍵動作，挑釁意味濃厚。

面對此事件，高市早苗在7日回應，將強化對解放軍的警戒監視，並強調會冷靜應對。日本也積極尋求盟友支持，正在東京訪問的澳洲防長馬爾斯明確表態支持日本，他表示昨晚發生的雷達照射事件令人擔憂，澳洲將繼續與日本站在一起，與日本合作。會談結束後，日澳防長換上運動服一起跑步，日本防衛大臣小泉進次郎表示，希望用並肩慢跑展示兩國緊密關係。

