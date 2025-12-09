大陸殲15「雷達照射」日本F-15戰機 張延廷曝可能對峙景況

日本防衛省6日晚間罕見公開，解放軍海軍遼寧號航艦配屬的殲15型艦載戰機，6日下午、傍晚在琉球（沖繩）東南方的公海上空，兩度對航空自衛隊的F-15J/DJ型戰機進行「間歇性雷達照射」，日本政府已向北京提出強烈抗議。這是防衛省首度公開大陸軍機對自衛隊戰機進行「雷達照射」事件。

駐防琉球的空自第304飛行隊F-15J戰機。(圖/航空自衛隊)

根據防衛省說明，兩次「雷達照射」事件分別發生於6日16時32分至35分，以及18時37分至19時8分，分別由不同的2架F-15J/DJ型戰機偵測到。雖然此次事件未造成人員或機體損害，但防衛省判定危險性極高。

曾擔任戰機飛行員的空軍退將張延廷，在8日政論節目「新聞大白話」中研判，事發當時可能是日機抵近遼寧號航艦進行偵察，因此解放軍機出動進行警告與驅逐日機。他表示，戰機的空用雷達安裝在機首位置，座艙內設有按鍵可將雷達從掃描模式切換成追蹤模式。

大陸殲15戰機。(圖/中國軍網)

張延廷指出，一旦戰機的雷達鎖定敵機，座艙內的抬頭顯示器（HUD）就會顯示敵機的距離、可選用武器等資訊，下一步就可以發動攻擊。他強調，被鎖定的敵機，機上會警報大響，這正是日本會有強烈反應的原因。他認為，大陸軍機對自衛隊戰機進行「雷達照射」，屬於警告驅離行動。

針對節目主持人詢問，解放軍飛行員當時是否能以無線電警告日方飛行員，張延廷回應，大陸軍機採用超高頻（UHF）無線電系統，美國系統軍機則使用極高頻（SHF）無線電，雙方因頻率不同而無法聯繫。他研判，由於雙方戰機速度都非常快，解放軍機無法採取飛至日機前方投放熱焰彈的方式驅離，因此才選擇採用「雷達照射」的方式作為警告手段。

張延廷。(圖/中天新聞)

