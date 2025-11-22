大陸民船「遠程拉練」 張競：慎思「影子海軍」背後玄機
11月20日路透社（Reuters）以”VISUAL INVESTIGATION—China’s shadow navy trains to take Taiwan“為題，報導今年7月與8月中下旬，大陸徵用民船「遠程拉練」並實施兩棲行政下卸之分析評論。對此，中華戰略學會資深研究員張競提出分析看法。
針對報導內容，張競首先指出，解放軍徵用滾裝渡輪或設置可供裝卸輪型車輛跳板的小型貨輪，其實已有長久歷史；但為何要大費周章、遠從渤海周邊大連與威海，安排滾裝渡輪實施「遠程拉練」，在演練過程中還到華中沿海實施裝載，最後再到廣東汕尾市捷勝鎮南方海灘實施演練，確實值得讓各方思考，透過此種「遠程拉練」，能否建立民船遠程機動後支援兩棲行政下卸作業能量，其真正價值何在？
其次張競提醒，此種「拉練」僅是演練低層次裝卸作業流程，但卻非依據完整作戰想定，設置實戰驗證科目，動用海、空護航任務編組以及正規登陸部隊，並與假想敵協訓兵力進行對抗演練的完整兩棲突擊演習。因此千萬不要過度高估其演練層次，必須正確認識此等民船「遠程拉練」兩棲行政裝卸的真正價值。
張競強調，解放軍7月及8月兩度實施此等民船「拉練」，其運動航跡都穿越台灣海峽，說實在話，以當前兩岸監控台灣海峽軍事活動狀況來說，顯然解放軍並無意低調行事，也就是大陸擺明要讓台北理解掌握其在如此練兵。但就演練全程所涉及數個戰區來說，自北部戰區啟航，再至東部戰區裝載，最後在南部戰區演習灘頭實施演練，此更證明不但是「遠程拉練」，更是「遠程跨戰區拉練」。
張競指出，這兩波演練活動全程，雖未透過軍報、軍刊高調報導，但全程均未實施嚴格通信保密與發射管制措施，由此更可判斷其演練層次與科目並非機敏。同時南部戰區汕尾市捷勝鎮南部以及周邊數個灘頭，早就是西方衛星經常實施偵照與監控區域，因此刻意放寛通信保密、發射管制與反偵照等反情報作為，明眼人就能看出，這是擺明要讓各方知悉此等演練作業。
張競表示，特別是在8月16日之後，隸屬渤海渡輪集團公司的渤海金珠號、渤海鑽珠號、渤海翡珠號、渤海寶珠號、渤海恆達號以及中華復興號等船舶，離開經常性營運海域向南航行時，早就被媒體曝光，此外後續參與這兩次演練的其他民用船舶動態，亦陸續被公開，因此這些軍事活動並無任何機敏性可言。
張競指出，大陸沿海經營渡輪客貨運業者甚多，但為何經常性被徵用並參與演練者，都僅限於幾家特定業者，為何解放軍未能普遍性徵用其他渡輪業者擁有的船舶，究竟是受限於戰術輪車裝卸作業無法配合，還是業者與解放軍尚未就徵用作業完成協商，所以才每次都見到那些老面孔。
此外張競也強調，大陸沿海能夠進行此等演練的合適灘頭甚多，為何不就近演練？反而要捨近求遠、大費周章的「遠程拉練」呢？其中價值何在？還是另有玄機呢？值得各方深入思考。
