最近，中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因涉嫌嚴重「違法違紀」遭調查，成為最新一批遭整肅下台的共軍高層。這些調查被認為標誌著習近平多年清除軍隊腐敗及不忠行動的成果。為此，有西方媒體認為，整肅使中央軍委規模縮至歷史最低，僅剩習近平與反腐監察者張升民兩人，導致軍隊高層指揮陷入混亂，可能延後對台灣的武力行動。反之認為，一個千載難逢的機會之窗正在打開，一場可能遠超乎外界想像的「完美風暴」，2026年恐怕就是一個非常關鍵的時間點。那麼，到底大陸攻台的時間點是延後，還是提前，值得關切。

其實，大陸並沒有攻台的「武統」時間表，解放軍高層異動也不必然跟「武統」時間表有關係，也就是武統時間表還是取決於台灣是否踏上法理台獨的紅線。起碼在中共中央還沒有改變和統政策之前，大陸不可能貿然採取武統行動。因此，所謂攻台的「完美風暴」，只是一個虛擬的詞彙，不是真實存在的事實。

廣告 廣告

攻台「完美風暴」的說法是由華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻提出，他認為自2025年以來北京對台思維已經發生根本性轉變。儘管北京始終高喊統一的必然性，但最近的不同之處在於，他們開始真正相信這件事成功的可能性。中國政策圈日益瀰漫著一種氛圍，認為對台採取行動不僅勢在必行，若台灣做出任何挑釁舉動，更是一觸即發。

他認為，最大的理由是美國國家安全戰略的轉變，新近發布的《美國國家安全戰略》宣示了「不干涉主義」的政策傾向。這份文件完全沒有將中國定義為威脅或挑戰，也不提台灣，這是一個極其重要的訊號，孫韻認為這是替北京打開了外部的機會之窗。

至於延後說方面，英國《每日電訊報》報導指出，張又俠在歷經多輪軍中清洗後仍被視為「鐵打不動」，因為他是習近平的童年好友，而且擁有1979年對越南戰爭的實戰經驗。張又俠被調查，標誌著習近平多年來清除軍隊高層腐敗及不忠行動的高峰。對此，分析人士指出，這也可能延後任何武力奪取台灣的計畫。

支持這項說法的是華府智庫亞洲協會政策研究所資深研究員莫里斯，他指出：「這次清洗是徹底的。是自1949年以來中國規模最大的一次軍隊整肅。」他認為，此舉讓解放軍陷入「混亂」，延緩對台灣的軍事行動。

以上兩種說法，都各有支撐的論點，但是他們從領導層菁英變化的角度看大陸，卻沒有注意到底層人民的想法。一般大陸人民需要的是穩定與發展的經濟社會生活，即使年輕一代不知文革為何物，但是不要戰爭，不要陷入俄烏戰爭那種沒完沒了的惡性循環，這就是大陸最大的民意。

尤其是這幾年大陸經濟建設的急速發展，各種生活的便利性，包括高鐵南來北往、外賣、快遞的方便性，其他如AI的發展、自動車與新能源車發展已經跑到全球前面，更是支撐大陸人民拒絕戰爭的最大理由，所以支持和統不僅是中共中央的政策，也是絕大多數大陸人民內心的想望。

所以，除了台獨之外，沒有人願意使用戰爭工具，把美好的生活，變成攻台的「完美風暴」。而所謂2027的「戴維森窗口」，也不過是美軍將領的一種推測，並非事實。絕大部分大陸民眾相信，只要大陸的經濟發展能跑到台灣的前面，統一就能水到渠成。所以，大陸選擇武統或和統，牌是在台灣的手上，只要台灣人民支持和統的人越多，武統就不可能成真。因此，可以明確的說，大陸並沒有攻台的「完美風暴」，這一點台灣人民倒是可以放心。（作者為台灣國際戰略學會理事長）