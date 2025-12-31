大陸海南號兩棲艦參演圍台 帥化民曝：威脅菲律賓、澳洲

解放軍東部戰區自29日起舉行的「正義使命2025」圍台大演習落幕，退將帥化民指出，海南號兩棲突擊艦的參演，是威脅菲律賓、澳洲，而此次演習也是對日本、美國、台獨三方面的回應。

帥化民在今（31）日中天節目「中天辣晚報」中，針對海軍的075型兩棲突擊艦海南號（31號）在太平洋航行1萬公里後，加入「正義使命2025」演習，他說，海南號走這麼遠的路，是威脅菲律賓，也威脅了澳洲，該艦有登陸作戰的能力，代表在太平洋上那些小島的基地，大陸很快可以拿下來；那對於台灣來講，就是全面大戰才用到的裝備，也就是說要進犯台灣。

此外帥化民表示，值得關注的演習重點，第一個是空軍出動。其實大陸可以很容易獲得空優，把台灣的跑道炸掉，戰機就起不來。就算國軍有戰機起來，空警600型預警機加殲20、殲16、殲10型戰機，這不就是印巴戰爭中標準的系統性作戰。換句話說，這套裝備除了可以對付國軍防衛的戰機以外，從菲律賓起飛或日本起飛的美軍戰機，大陸都可以打下來。

大陸海南號兩棲突擊艦。(圖/中國軍網)

帥化民說，第二個是大陸遠火部隊的火箭彈，公佈的畫面是齊射，但每一個彈著點相差不到10到15公尺，這代表這麼多火箭彈落在涵蓋區裡面，是典型的精準殺傷，這就顯示大陸火箭彈的精度。

帥化民指出，這次為什麼叫縮小版犯台演習？只是在回應對日本、對美國、對台獨三方面，回應就是說，「你們還在這裡搞事，我就做給你看」。因為此次演習不是真正犯台的兵力，很早之前就看出來了，因為數量只有14艘軍艦，大陸有200多艘軍艦，真的要打仗，不只出動這樣的兵力。

帥化民認為，大陸把所有犯台的各種版本都演給你看，海警船的封鎖是一種，封鎖後面支持海警的是軍艦。封鎖完了以後是火箭彈，那就是開戰的第一波攻擊，因為先把台灣的跑道炸掉，空優就沒有了。

帥化民說，接下來就是轟炸機，轟炸機不只是攻擊國軍的戰機，還會攻擊台灣的海軍，不管海軍艦艇在港口內或者出來，都逃不了空中的追擊。

帥化民指出，至於後面的無人機跟飛彈，就專門消滅國軍所有的反艦飛彈，包含海馬士多管火箭系統（HIMARS）等，所以內行人一看就知道，裡面的含義很多，可以演化出好幾套對付台灣的版本。

