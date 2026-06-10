大陸海警在台灣東部海域執法 國台辦讚「正義之舉」持續加強管控

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大陸國台辦發言人張晗宣稱，大陸海警在台灣島東部海域執法，是「正義之舉」，大陸海警會繼續執法措施。

日本與菲律賓啟動專屬經濟海域談判，大陸接連派出海警船與公務船，在台灣東部海域「執法」，我方海巡署也出動艦艇監控，引發雙方可能「擦槍走火」的擔憂。大陸國台辦今（10）日強硬表示，這是維護中國國家領土主權與海洋權益的「正義之舉」，大陸方面會持續「加強管控」，保障台灣漁民生命財產安全。（葉柏毅報導）

國台辦發言人張晗在回答相關問題時重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。日本與菲律賓宣布的擬劃界海域，位在台灣島以東，大陸在上述海域，擁有專屬經濟區和大陸架，日本與菲律賓繞開中國，擅自啟動所謂跨界談判，嚴重侵害中國海洋權益、嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。

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張晗也說：「大陸海警在台灣島以東海域依法開展執法巡查，是對日菲嚴重侵犯中國領土主權和海域權益採取的『必要行動』。民進黨當局顛倒黑白，混淆是非，改變不了『台灣是中國一部分』的歷史和法理事實。」

張晗並宣稱，注意到許多台灣網友都在「為大陸方面果斷行為叫好」，讚許有關行動是在為台灣漁民「撐腰」，大陸將繼續保障台灣漁民生命財產安全；而民進黨當局歪曲事實、惡意炒作，企圖挑起兩岸對立對抗，倚外謀獨不會得逞。

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