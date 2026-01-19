大陸海警編隊闖我海域 海巡風浪中「一對一」監控應處

巡署金馬澎分署第12巡防區派艇併航監控大陸海警船，強風巨浪中堅守崗位，展現維護主權決心。（圖／金門海巡隊提供）

受強烈東北季風南下影響，金門海域今（19）日風浪明顯增強，平均風力達6至7級、陣風9級，浪高約3公尺。海巡署金馬澎分署第12巡防區指出，下午2時許，偵獲大陸海警船編隊於金門南方水域外分兩處集結，研判有意再度擅闖限制水域，隨即啟動應變機制。

下午2時50分，大陸海警編號「14605」、「14529」、「14603」與「14533」等4艘船，採兩兩一組、相向航行方式，分別自料羅東方與烈嶼南方駛入金門限制水域。海巡署調派預置巡防艇前推部署，並採取「一對一」併航監控戰術，全程以中、英文無線電廣播嚴正警告，要求對方立即轉向離去。

廣告 廣告

儘管海象惡劣，海巡同仁仍頂著強風巨浪穩定應處，展現高度應變能力與執勤毅力。歷經近兩小時的堅守與海上周旋，至下午4時52分，中國海警船編隊終告全數轉向、駛離金門限制水域。

金馬澎分署表示，陸方船隻在風浪險峻的情況下仍執意侵擾，不僅罔顧航行安全，也對周邊民用船舶構成實質風險，行為既不專業亦欠缺理性。

海巡署重申，維護我國禁止與限制水域安全、捍衛國家主權，是海巡責無旁貸之責任。未來不論海象或情勢如何變化，海巡均將持續以高強度、全天候的監控與部署，第一時間掌握動態、果斷驅離，以堅定立場守護台灣海域安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了

蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光

從小被打到大！不滿父母管教太嚴格 蘆洲逆子預藏開山刀狠心殺雙親