大陸海警船封鎖台灣4港口？ 海巡署：目前沒有

解放軍東部戰區今（29日）突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。我國防部今下午4時30分召開記者會，媒體詢問，中國大陸海警船多艘有無抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4港口？海巡署副署長謝慶欽表示，目前沒有，我們一定會保持航道安全順暢。

解放軍東部戰區今（29日）突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，我國防部情次室次長謝日升中將表示，東部戰區今早7點半宣布在台灣周邊海空域實施對台軍演，並劃設5個聯合演訓區，實施海空戰備警巡、奪取制權、要港要域封控等演練。

截至今天下午3點，掌握台灣周邊中共海空軍兵力，海軍艦船14艘，海警艦船14艘，其中包含4艘是在外離島，另外在西太有兩棲攻擊艦編隊。空中兵力在下午3點掌握到主輔戰機、無人機一共89架次，其中67架次進入應變區。

自由時報提問，根據環球時報報導，中國海警船多艘抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4港口，實際情況如何？

海巡署副署長謝慶欽回應，目前掌握周邊有中國大陸海警船共14艘，包括在馬祖、金門、東沙海域，都在限制水域線上，距離領海基線24海浬貼著線上航行，海巡也派出14艘艦艇以一對一併航監控、強勢驅哩，用廣播、無線電、LED燈、造浪、超船技巧各種手段逼迫往外航行。

至於有無靠近我方港口？他強調，目前沒有，我們一定會保持航道安全順暢。昨天已偵測到兩艘海警船在東部海域異常停留，今天7點半第一時間就把所有艦艇部署完畢，待命艦艇也都候令支援，都在掌控之中，籲請國人放心。

