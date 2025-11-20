大陸海警船一日2度侵擾 轉換「東西分進」模式測試我方底線

4艘大陸海警船今日再度編隊，分別於上午及下午2度襲擾金門水域，並轉換為「東西分進」模式；海巡署巡防艇全時掌控、強勢驅離。(圖／海巡署提供)

大陸海警船繼11月13日以「一路縱隊」模式侵擾金門海域後，今(20)日再度編隊，分別於上午及下午2度襲擾，並轉換為「東西分進」模式；海巡署金馬澎分署第十二巡防區表示，此為陸方企圖測試我方在不同情境下之應對能力，該署巡防艇已全時掌控、強勢驅離。

海巡署說明，今日上午8點左右，第十二巡防區偵獲關閉AIS之大陸海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署；9點，陸海警「14515」、「14603」、「14605」及「14527」等4艘船兩兩一組，分別自烈嶼西南方及料羅東南方航入我國水域，並以縱隊方式航行，該署4艘巡防艇航前近迫，採取併行監控，阻擋大陸海警船深入，直至其離開我國水域。



同日下午3點，大陸海警再度侵擾，海巡署巡防艇秉持不迴避、不退讓之原則，堅守我國水域，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，大陸海警船在我方巡防艇併航監控下，於下午5點航出金門限制水域。

海巡署強調，大陸海警10月份未有侵擾金門水域狀況，但在中日情勢升溫之際，亦於11月3度密集侵擾金門水域。面對大陸海警的威脅，金馬澎分署及第十二巡防區無論日夜或天候海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能量，以應對中國海警船。此外，鑑於近期中日兩國情勢，該署持續密注海面目標動態，遇有違常徵候時於第一時間妥慎應處。

