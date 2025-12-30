大陸海警配合軍演 摘下砲衣以閩南語對我海巡官兵喊話

大陸央視新媒體帳號「玉淵潭天」報導，大陸海警配合解放軍演習，也在台海周邊巡查。報導說，大陸海警艦艇，不僅摘下砲衣，而且也以閩南語，向我方海巡官兵喊話。

大陸「中國海警局」東海分局，配合這次解放軍圍台軍演，也組織艦艇編隊，在台灣周邊海域，以及馬祖、烏坵附近海域，進行綜合執法巡查。據央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」報導，福建海警船隻不僅摘下砲衣，還以閩南語對我海巡官兵喊話。

報導引述相關人士消息指出，福建海警這次執法巡查，所有艦艇的砲衣都已經摘除，這代表海警艦艇編隊已經處於臨戰狀態，可以隨時啟動防禦機制。「玉淵譚天」還報導，福建海警艦艇與台灣海巡署船隻對峙時，不遠處的台灣山脈，清晰可見。

由「玉淵譚天」發布的影片顯示，福建海警還以閩南語對台灣海巡官兵喊話說，福建海警正在中華人民共和國管轄海域執法，不要妨礙我執行公務。還說「為台獨分子賣命，只有死路一條」。