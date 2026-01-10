大陸減少對電池行業的出口補貼 分析師：有助解決惡性競爭

大陸財政部、稅務總局公布，從2026年4月1日起至2026年年底，電池產品（含動力電池及儲能電池）的增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，電池產品增值稅出口退稅歸零。

分析師認為，這項政策的公布，表面上減少對電池行業的出口補貼，有助於解決電池產業「內捲」問題，大陸動力電池和儲能電池領域，在低價競爭、技術模仿加上過度依賴政策補貼，導致許多中小企業難以脫穎而出，技術創新動力不足，透過下調退稅率，進一步推動行業淘汰低階產能，轉向研發技術含量更高、附加值更強的產品。

第一財經日報報導，大陸出口退稅制度自1985年4月1日起實施，電池類產品隨出口退稅體系同步適用。1994年增值稅稅制改革後，電池出口退稅按增值稅退稅規則執行。

早在2024年12月1日，電池增值稅出口退稅率由13%下調至9%，今年4月進一步調降至6%，明年更是完全取消退稅。

上海證券報報導，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，出口退稅政策最初是為了鼓勵行業發展，受技術不斷進步和規模擴大的影響，目前電池成本已經大幅下降，所以取消出口退稅政策相對比較合理。

